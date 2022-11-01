Круизный лайнер Astoria Grande увеличит число рейсов из Сочи в Турцию

В 2023 году лайнер Astoria Grande увеличит число морских круизов из Сочи в Турцию

Лайнер Astoria Grande планирует в 2023 году выполнить 27 круизов. В 2022 году их было 15, сообщил РБК со ссылкой на круизного оператора компании Miray Cruises.

В компании сказали, что уже открыли продажу туров на следующий год. Лайнер будет ходить через Стамбул, Синоп, Чешме, Амасру и Трабзон. Также оператор отметил, что в летне-осеннем сезоне лайнер уже совершил 9 из 15 планируемых круизов.

Юга.ру рассказывали, что в первый рейс лайнер Astoria Grande отправился из Сочи в июле. А в сентябре организаторы сообщили, что билет на лайнер подорожает на 10 тыс. рублей.

Тем, кто не хочет ехать в Турцию, предлагают отправиться в железнодорожный круиз «Крымский вояж». Он пройдет через Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Керчь и Тамань. Новый год пассажиры круиза встретят на Крымском мосту.