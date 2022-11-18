В Сочи разместили вакансию Деда Мороза. Кандидату обещают зарплату до 50 тыс. рублей и трёхразовое питание
В Сочи на горном курорте Деда Мороза обещают официально трудоустроить, а также кормить не менее трёх раз в день
Одна из самых интересных вакансий Деда Мороза открыта на курорте «Роза Хутор». Поселиться в резиденции в Псехако на высоте 1440 метров предлагают заодно с официальным трудоустройством и зарплатой до 50 тыс. рублей. Работать Дедушке предстоит по графику 2/2 с 10:00 до 19:00, есть и трёхразовое питание.
В обязанности волшебника входит проведение спортивных, развлекательных игр, мастер-классов, флэш-мобов, квизов, дискотек для взрослых и детей. К кандидату сформулировали четкие требования:
- опыт работы в сфере развлечений,
- ответственность,
- пунктуальность и умение работать на публике.
К новогодним персонажам в других регионах страны есть нестандартные требования. Так, в Санкт-Петербурге от Деда Мороза и Снегурочки ждут знаний вселенной Гарри Поттера, сообщают в hh.ru.
Платить новогодним актерам в этом сезоне работодатели готовы в среднем 81 тыс. рублей, у Снегурочки предлагаемый оклад ниже — около 69 тыс. На актуальные вакансии новогодних аниматоров уже откликнулись несколько сотен человек. Количество предложений в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Первые объявления работодатели разместили еще в сентябре.
Ранее Юга.ру опубликовали календарь праздников на 2023 год. Праздничные даты, которые выпадают на воскресенье перенесли на будние дни. Выходным в 2023 году будет 24 февраля.
Все материалы по теме: