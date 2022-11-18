В Сочи разместили вакансию Деда Мороза. Кандидату обещают зарплату до 50 тыс. рублей и трёхразовое питание

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи на горном курорте Деда Мороза обещают официально трудоустроить, а также кормить не менее трёх раз в день

Одна из самых интересных вакансий Деда Мороза открыта на курорте «Роза Хутор». Поселиться в резиденции в Псехако на высоте 1440 метров предлагают заодно с официальным трудоустройством и зарплатой до 50 тыс. рублей. Работать Дедушке предстоит по графику 2/2 с 10:00 до 19:00, есть и трёхразовое питание. 

В обязанности волшебника входит проведение спортивных, развлекательных игр, мастер-классов, флэш-мобов, квизов, дискотек для взрослых и детей. К кандидату сформулировали четкие требования:

  • опыт работы в сфере развлечений,
  • ответственность,
  • пунктуальность и умение работать на публике.     

К новогодним персонажам в других регионах страны есть нестандартные требования. Так, в Санкт-Петербурге от Деда Мороза и Снегурочки ждут знаний вселенной Гарри Поттера, сообщают в hh.ru.

Платить новогодним актерам в этом сезоне работодатели готовы в среднем 81 тыс. рублей, у Снегурочки предлагаемый оклад ниже — около 69 тыс. На актуальные вакансии новогодних аниматоров уже откликнулись несколько сотен человек. Количество предложений в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Первые объявления работодатели разместили еще в сентябре. 

Ранее Юга.ру опубликовали календарь праздников на 2023 год. Праздничные даты, которые выпадают на воскресенье перенесли на будние дни. Выходным в 2023 году будет 24 февраля.

Новый год Праздники

Все материалы по теме:

Новости

В Сочи разместили вакансию Деда Мороза. Кандидату обещают зарплату до 50 тыс. рублей и трёхразовое питание
В Краснодаре пропал 11-летний мальчик. Он не пришёл домой из школы
В Краснодаре мужчина погиб после падения из окна многоэтажки
В Сочи построят 10 яхтенных марин. На них потратят около 1 трлн рублей
Курортный сбор продлят до 2028. В Краснодарском крае собрали 677 млн рублей за четыре года
На Керченской переправе приостановили движение паромов. Позже закроют Крымский мост

Лента новостей

«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Вчера, 11:45
«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
«Масштаб нужды не поддается осознанию»
15 ноября, 08:30
«Масштаб нужды не поддается осознанию»
Три девушки из Краснодара отвезли в Мариуполь 20 тонн гуманитарной помощи
Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта
Вчера, 07:35
Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта

Реклама на сайте