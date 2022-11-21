Стоимость билетов на «винный поезд» из Москвы в Тамань начинается от 86 тыс. рублей, детям скидка

Из Москвы в Тамань и Новороссийск в 2023 году будет курсировать «винный поезд»

В 2023 году РЖД запустит гастрономический круиз «К виноградникам у моря». Он будет курсировать по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва. Тур рассчитан на 4 дня и 3 ночи.

Туристы посетят центр энологии Chateau Tamagne, экскурсионный комплекс «Кубань-Вино», винодельни «Фанагория» и «Мысхако КЮВЕ». Также отдыхающие продегустируют вина, местные блюда, погуляют по набережной Новороссийска и смотровой площадке Крымского моста.

Круиз запланирован на 9 июня. Продажу билетов на него откроют в феврале. Стоимость поездки для взрослых начинается от 86 тыс. рублей, билет для детей до 9 лет — 74 тыс. рублей. Одноместное размещение в «Люксе» — 193 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодарского края могут отправиться в железнодорожный круиз «Крымский вояж» и встретить Новый год на Крымском мосту.