В Крым запустят железнодорожный круиз. Отдыхающие будут ехать на поезде 7 дней

В конце октября в Крым запустят железнодорожный круиз. Он пройдет через Москву, Ростов и Тамань

Первый железнодорожный круиз «Крымский вояж» отправится из Москвы 31 октября. Его маршрут пройдет через Воронеж, Ростов-на-Дону, Керчь, Феодосию, Севастополь, Евпаторию, Симферополь и Тамань. Также состав проедет по Крымскому мосту.

Присоединиться к туру можно будет не только в Москве, а еще в Воронеже и Ростове-на-Дону. Состав поезда сформируют из двухэтажных вагонов купе и СВ. В каждом из них есть душ и по два туалета. Также будет вагон-ресторан.

В пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что продажи билетов на круиз открылись 14 сентября. Также там добавили, что подобных поездок в Крым не было уже более 30 лет.

«В СССР такой формат путешествий запустили в 70-х годах. Железнодорожные круизы делились на республиканские и межреспубликанские. В Крым возили из многих городов страны. В рамках программ на полуострове посещали в основном Севастополь и Керчь», — сказали в компании.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сказал, что такой круиз станет отличной возможностью посмотреть осеннюю республику:

«В рамках одной поездки можно будет окунуться в атмосферу древней Керчи, вдохновлявшей Айвазовского Феодосии, ханского Бахчисарая, города русских моряков Севастополя, «малого Иерусалима» Евпатории и главного города полуострова — Симферополя».

Круиз будет длиться 7 дней и 6 ночей. Транспортная компания запланировала рейсы до апреля 2023 года. Цены на тур начинаются от 14 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что на Черноморское побережье запустили автобусные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. А пассажирские перевозки между Краснодарским краем, Абхазией и Крымом наоборот отменили.