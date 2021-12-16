В Анапе на пляже вновь появились «песковики»

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Анапы
    © Фото пресс-службы администрации Анапы

На пляже Анапы установили арт-объекты в «песковиков». Также там появилась конструкция с надписью «Зимуй в Анапе» и елка из песка

Напомним, идея установки «песковиков» на пляже в Анапе появилась в 2020 году. Их установили в межсезонье, чтобы сделать точку притяжения для туристов.

В 2021 году фигуры вновь вернули на городской пляж в межсезонье. Три скульптуры появились в лаунж-зоне центрального пляжа. Также там установили елки из песка, принесенных морем деревяшек. Оформили их украшениями, которые сделали в местном арт-сообществе.

  • © Фото пресс-службы администрации Анапы
    © Фото пресс-службы администрации Анапы

Еще на пляже установили светящуюся конструкцию с надписью «Зимуй в Анапе» и тигра — в качестве символа следующего года.

Анапа Курорты и туризм

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