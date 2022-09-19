Туристам предлагают встретить Новый год на Крымском мосту

Жители Краснодарского края могут отправиться в железнодорожный круиз «Крымский вояж» и встретить 2023 год на Крымском мосту

31 октября в Крым запустят железнодорожный круиз. Он пройдет через Москву, Ростов-на-Дону, Воронеж, Керчь и Тамань. Состав поезда сформируют из двухэтажных вагонов купе и СВ. В каждом из них будет душ и по два туалета. Также будет и вагон-ресторан.

Пока билеты можно купить на три ближайших круиза — в конце октября и в ноябре. Организаторы туров уже анонсировали новогоднее путешествие. Агентство «РИА-Новости» сообщило со ссылкой на министерство туризма Крыма, что полночь с 31 декабря на 1 января пассажиры круиза встретят на Крымском мосту. К праздничному поезду присоединят клубные вагоны, где пройдет новогодняя вечеринка. В тур поезд отправится из Москвы 29 декабря.

«Фишка этого поезда такая, что встреча самого Нового года будет проходить как раз в момент проезда по Крымскому мосту. На новогодний маршрут спланирован график движения именно таким образом», — сообщила заместитель гендиректора по туризму компании — перевозчика Ольга Жданова.

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