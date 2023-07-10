Меценаты — богатые покровители наук и искусства, люди, вкладывающие средства в то, что не приносит доход, но делает жизнь лучше. Юга.ру решили вспомнить, какие предприниматели Краснодара и Краснодарского края помогают сегодня развивать культуру и образование, занимаются благотворительностью и общественно полезной деятельностью.

Люди и проекты, упомянутые ниже, разные по масштабу, важно то, что эта деятельность — не для себя, а для других, что так можно сделать лучше жизнь другого человека, семьи или целого города.

Сергей Галицкий Экс-владелец сети «Магнит»

Развивает спорт и городские пространства

Самым известным краснодарским меценатом прошлого можно назвать Федора Михайловича Коваленко, имя которого носит основанный им художественный музей. Начало его фондам в конце 19 века положила частная коллекция Коваленко.

Сегодня самый крупный меценат Краснодара не дает свое имя тому, к чему приложил руку, но созданные им футбольную команду «Краснодар» и парк «Краснодар» знает вся Россия. Парк в народе именуют не иначе как «парк Галицкого», так что и самому Галицкому не удалось остаться в тени, чего он бы хотел. Благодаря ему и сам город стал известен на всю страну. Неудивительно, учитывая одно название всех культурных и спортивных объектов и проектов бизнесмена.

Будучи поклонником футбола, Сергей Галицкий в 2008 создал клуб «Краснодар», который уже через шесть лет вышел в финал Кубка России и стал бронзовым призером Чемпионата России. Тогда же была основана детская футбольная школа, выросшая в академию ФК «Краснодар», у которой сегодня 38 филиалов в четырех регионах. Выпускники академии уже играют и забивают в основном составе команды.

В 2016 году клуб получил домашний стадион, который некоторые называют лучшей ареной в стране. Юга.ру писали, как устроен стадион изнутри, и выпустили множество новостей и фоторепортажей с матчей.

Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стадион "Краснодар" © ЮГА.ру, Елена Синеок

Стадион "Краснодар" © ЮГА.ру, Елена Синеок

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» в квалификационном матче Лиги Европы обыграл датский «Люнгбю» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фанат Зомо. Матч «Краснодар» — «Сочи», Краснодар, 27 июля 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

И, конечно, нельзя не упомянуть парк, который уже увековечил имя своего создателя. Восторг жителей не утихает с 2017 года, тем более, что в парке постоянно появляются все новые зоны и объекты, включая самый новый Японский сад и строящийся Парк облаков.

Японский сад © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Николай Амосов Глава ГК ТОЧНО

Занимается благотворительностью, инклюзией и благоустройством города

В августе 2022 года ГК ТОЧНО создала благотворительный фонд «ТОЧНО ДОБРО», который строит храмы, помогает детям через организацию «Край добра», выступает генеральным партнером спортивных и благотворительных мероприятий.

Большую спортплощадку площадью почти 600 кв. метров с волейбольной, баскетбольной зонами и семью силовыми тренажерами открыли весной 2021-го в парке «Солнечный остров» по инициативе Амосова.

Обновленная спортплощадка в парке «Солнечный Остров» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Обновленная спортплощадка в парке «Солнечный Остров» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Обновленная спортплощадка в парке «Солнечный Остров» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В апреле этого года стало известно, что ГК ТОЧНО за счет собственных средств Амосова в честь 50-летия Карасунского округа Краснодара построит универсальную инклюзивную площадку для спорта, игр и отдыха вдоль улицы Сормовской и передаст ее жителям. На площадке оборудуют зону с параворкаутом с большими габаритами для разворота инвалидных колясок — успешных аналогов этого проекта в Краснодаре пока нет. К строительству приступят в мае, а завершить планируют в сентябре 2023 года. Общая сумма инвестиций — около 70 млн рублей.

Рендер универсальной инклюзивной площадки © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Рендер универсальной инклюзивной площадки © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Рендер универсальной инклюзивной площадки © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

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А в поселке Знаменском появился целый ландшафтный парк в микрорайоне «Родные просторы». Там есть детский игровой городок, спортивное пространство, площадка для йоги, аллея с фонтаном, большая площадь и даже комната матери и ребенка.

Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Свои идеи по благоустройству города руководитель группы компаний ТОЧНО реализует в связке со строительством жилых объектов. Для полноценной жизни самих домов недостаточно: людям нужно место для отдыха на открытом воздухе, прогулок, занятий спортом. И если в одном случае это памятник Тургеневу во дворе одноименного ЖК на ул. Тургенева, то в другом случае это целый «Бородинский» бульвар, который открыли в 2019 году на улице Бородинской вдоль Ботанического сада КубГУ. На площади 500 метров высадили 300 деревьев, 1,6 тыс. кустарников, расчертили велодорожки. Зеленую зону создали два кубанских застройщика — «ТОЧНО» и «СпецСтройКубань».

Еще один бульвар в 2023 году появится в Краснодаре на ул. Сормовской от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Рендер бульвара на улице Сормовской © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Бизнесмен вкладывает средства и в медицину. Во время пандемии коронавируса в 2020 году застройщик «ТОЧНО» закупил 7 машин скорой помощи «Газель NEXT» на сумму более 14 млн рублей. Три машины отправили в Краснодар и по одной — в Новороссийск, Туапсинский, Динской и Северский районы.

Системная благотворительность Кроме меценатов, вкладывающих миллионы, есть и люди, которые занимаются скорее «тихой благотворительностью», понемногу, но регулярно поддерживая местные фонды. Один из таких примеров — постоянные благотворительницы организации «Открытая среда», помогающей людям с аутизмом социализироваться, научиться жить самостоятельно, получить навыки и даже найти работу.

Соавтор пицца-бара «Кубана Toscana» Ольга Григорьева рассказала, что отчислять в поддержку «Открытой среды» (ОС) они начали с самого открытия заведения, по ее словам, это потребность помогать тем, кто ступил на сложный путь благотворительности. И по сей день 30 рублей с каждой пиццы «маринара» и «маргарита» и 100 рублей с каждого значка (продаются на баре) идут на счет фонда. В апреле бар вместе с ОС провел совместную акцию «неправильная маргарита», которую придумали в честь месяца информирования об аутизме.

По словам Юлии Кюрджиевой, создавшей студию здоровья и естественной красоты POSSI, она еще в детстве была волонтером, но осознанно пришла в благотворительность 2,5 года назад. Тогда «Открытая среда» и бренд MATRONA провели благотворительный вечер, а Юлия стала постоянным меценатом фонда. Она ежемесячно жертвует средства и регулярно отдает вещи в магазин «Открыто». Юга.ру публиковали материал о том, как работает благотворительный ресейл — в работе магазина может принять участие любой желающий, как пожертвовав брендовую одежду, так и сделав покупку. Все средства от продаж поступают на счет «Открытой среды».

Одежда из благотворительного магазина «Открыто». © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды» и Юга.ру

Совладелица студии дизайна и архитектуры AA Partners Анастасия Краттли познакомилась с основательницей «Открытой среды» Анной Маловой в конце 2020 года и тогда же включилась в работу, помогая организации с поиском нового помещения и ремонтом, создавая пространство с просторными классами для занятий, зоной ожидания для родителей, с хорошим дизайном и с большой любовью. В этом случае помогать важно системно, чтобы снизить стресс от необходимости искать деньги на аренду каждый месяц. Кроме того, Анастасия увлеклась идеей модного ресейла, которую предложила Сусанна Погосова. Магазин перешел из онлайна в оффлайн и у него появилось большое число жертвовательниц, в том числе сама Анастасия, она не только отдает вещи, но и рассказывает их историю.

Олег Дерипаска Основатель и акционер компаний «Базовый элемент», «РУСАЛ», En+ Group, «Базэл аэро» и других

Развивает культурные и образовательные проекты

Уроженец Нижегородской области провел детство в Усть-Лабинске. Он считает Краснодарский край родным, а созданный им фонд «Вольное дело» реализует здесь несколько крупных культурных и образовательных проектов.

В частности, при поддержке фонда работает Фанагорийская археологическая экспедиция. Научные сотрудники и волонтеры исследуют крупнейший историко-культурный и археологический памятник России, который находится на Таманском полуострове Краснодарского края. Раскопки помогают узнать историю поселения, которое было основано в VI веке до н.э.

© Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

© Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Колчан-горит с золотой обкладкой нашли на раскопках перед прокладкой дороги близ Динской. Колчан принадлежал сарматскому войну, вторая половина II века до н. э. © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Статуэтка Эрота I-II века н. э. © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Не менее важен, но уже для будущего, образовательный проект фонда — Университетский лицей в Усть-Лабинске, который принял первых учеников осенью 2020 года. В лицее обучаются с 7 по 11 класс по программам Международного бакалавриата, которые позволяют поступить в вузы многих стран мира. Приоритет здесь отдают математике, физике, информатике, химии и биологии, школьники получают образование на двух языках, русском и английском. Лицей сотрудничает с несколькими кафедрами МГУ. Чтобы поступить сюда, нужно сдать вступительные экзамены.

Участвует фонд и в сохранении казачьих традиций. В сентябре 2022 года в Усть-Лабинском районе прошел второй фестиваль «Александровская крепость», выросший из одноименного конкурса казачьей песни. Основными направлениями фестиваля стали казачья культура, традиции быта и гастрономия. А по итогам прошедшей театральной лаборатории в репертуаре двух краснодарских театров появились постановки на основе произведений Николая Канивецкого, кубанского автора первой половины XX века. На сцене Одного театра идет «Пахлава глупости», а Театр драмы 15 июня представил спектакль «Как Степан Грищенко за горилкой ходил».

Коллективная работа Некоторые предприниматели Краснодара объединились в местном отделении Ротари-клуба — международной организации, созданной более ста лет назад с целью заниматься гуманитарной и благотворительной деятельностью.

С 2014 года клуб финансово поддерживает местную федерацию паратхэквондо, чтобы спортсмены с ограниченными возможностями могли покупать форму и билеты на соревнования.

С 2020 года в рамках проекта «Зеленый город» члены клуба и волонтеры высадили в Краснодаре 1100 деревьев павловнии и собирают средства на покупку еще 2000 саженцев в этом и следующем году.

Ротарианцы, среди которых Элла Нечаева, Людмила Леонтьева, Станислав Романенко, Евгений Новоселов, Анна Макарова, помогают покупать ветеринарное оборудование и медицинские препараты Фонду помощи бездомным животным «Подари нам жизнь» и реабилитационному центру для бездомных животных «Лапа». Клуб использует как средства, пожертвованные его членами, так и гранты.