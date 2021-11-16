В Краснодаре в микрорайоне «Родные просторы» открыли ландшафтный парк

В парке установили дизайнерские качели, круглые и светящиеся, предусмотрели места для отдыха — удобные скамейки и шезлонги. Для семей с детьми создали комнату матери и ребенка с пеленальными столами.

14 ноября «ЮгСтройИмпериал» открыл ландшафтный парк в микрорайоне «Родные просторы» . Парк площадью 9 га расположен в поселке Знаменском рядом с Краснодаром. Его начали возводить в июне 2020 года.

Также в парке есть инфраструктурные объекты, необходимые в таких больших пространствах, — туалеты, пункты охраны, фудкорт. Рядом появились две остановки общественного транспорта. Скоро в парке обустроят площадку для выгула домашних питомцев.

Гостей встречают арт-объекты, члены семьи Просторовых: фигуры мамы, папы, ребенка и собаки установлены в разных частях парка. С ними можно сфотографироваться на память.

Парк — это новое современное пространство для краснодарцев всех возрастов. А еще — главное место отдыха жильцов микрорайона «Родные просторы», самого крупного проекта ГК «ЮгСтройИмпериал» и одного из трех крупнейших ЖК в России. Здесь возводят 29 домов высотой от 9 до 24 этажей, 3 детских сада на 880 человек, школу на 1 тыс. 550 мест, храм, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и парковки.