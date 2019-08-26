Раскопки в Фанагории. Найдена уцелевшая гробница позднеантичной эпохи

Полностью уцелевшая усыпальница найдена в Восточном некрополе. В древности склепы грабили, и археологи обычно находят их разоренными. В склепе на глубине 5 метров похоронена семья — двое взрослых и трое детей. Одновременную гибель семейства специалисты объясняют либо эпидемией, либо нападением кочевых племен. Мужчина был воином — на нем портупея с серебряными пряжками и застежки для шпор. Женщина облачена в дорогое одеяние — на ее платье хорошо сохранилась обшивка из золота. Вместе с родителями похоронены два мальчика пяти-семи лет и двухлетний ребенок.

В 2019 году прошел 16-й полевой сезон Фанагорийской археологической экспедиции. Раскопки ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Одна из интереснейших находок — семейная гробница V века н.э.

Как писали Юга.ру, месяцем ранее в Восточном некрополе обнаружили саркофаг II века н.э. с останками женщины, прижимающей к себе девочку-младенца. На раскопе «Нижний город» в этом году нашли предметы древнего христианского храма — фрагменты столешницы и купели из мрамора V-VI вв. н.э.

Раскопки на территории историко-археологического музея-заповедника «Фанагория» ведет Институт археологии РАН. В этом году в экспедиции участвовали более 250 человек, экскурсии по музею-заповеднику посетило около 4 тыс. туристов.