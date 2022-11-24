Что происходит с «Авророй»? Летаем над самым известным кинотеатром Краснодара

Мало зданий, за судьбой которых горожане следят так активно, как за кинотеатром «Аврора». Уже несколько лет сооружение в строительных лесах. На фоне ноябрьского неба его устаревшая монументальность только ярче. Вокруг растёт и изменяется Краснодар, кинотеатр остаётся телепортом в прошлое. И символом больших и грандиозных надежд. «Хочу, чтобы было не по-совдеповски» 10 утра, четверг. На аллее перед кинотеатром немноголюдно — пешеходов распугал мелкий дождь. Неспешно прогуливаются только собачники, женщины с маленькими детьми и пары пожилых людей. Навстречу неспешно идёт девушка в серой дутой куртке и чёрных штанах, на голове бежевая шапка, в руке стакан с кофе и слойка. Рядом с ней бежит французский бульдог. «Мне было лет 15, когда ходила в «Аврору». Помню, что всё было старое. У меня впечатления от кинотеатра не очень хорошие, особо ностальгировать не могу. Много непонятных кафешек с грубыми тётками, лестницы, какие-то заграждения и стеллажи. Пиццу там все ели ужасную. Сказать, что хочу, чтобы после реконструкции всё было, как тогда, не могу», — рассказала Анна. Девушка живёт в квартале от «Авроры», призналась, что ждёт, когда Сергей Галицкий завершит строительство. Проект не видела и за него не голосовала. «Хочу, чтобы просто было чисто и лаконично, а не по-совдеповски. Чтобы для души сделали, тем более что в самом центре находится», — подытожила Анна. В начале нулевых в кинотеатре провели реконструкцию: заменили зрительские кресла и всю аппаратуру, а также интерьер. Позже в «Авроре» установили цифровой проектор для фильмов в форматах 2D и 3D. В кинотеатре были два зала на 1200 и 80 мест, детская комната с игровыми автоматами, кафе и пиццерия, собственная парковка.

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Впервые в «Аврору» я попал в 1991 году. Мы с родителями ходили на фильм «Кинг-Конг». Потом с друзьями появлялись там достаточно часто. Помню вкуснейшую пиццу, которую мы ели всегда до сеанса. Пухлая, много сыра. Не то, что сейчас: как правило, какой-то тонкий лаваш, а не пицца», — рассказал 40-летний Андрей, похожий на ковбоя: туфли-казаки, синие джинсы, черная кожаная куртка и шляпа. Позже в начале 2000-х в зале кинотеатра появились новые кресла и хороший звук, а у здания открыли ресторан японской кухни. «Но тогда же мы уже выбирали между «Авророй» и «Кварталом» (на пересечении улиц Красной и Орджоникидзе), когда собирались на какой-нибудь фильм. В целом, «Аврора» — это кинотеатр моей юности. Я видел новый проект, и хотелось бы, чтобы из кинотеатра юности он превратился и в кинотеатр, где будет приятно смотреть фильмы и проводить время и в среднем возрасте, и в пожилом. Не хочу обидеть другие памятники, особенно новодел, но «Аврора» — это настоящий символ Краснодара», — подытожил Андрей. На лавке сидит пожилая женщина в черном пальто и берете. Яркий макияж, на руках многочисленные массивные кольца. Работает в районе «Авроры». «Кинотеатр, наверное, построили лет 50 назад или даже больше. Я в Краснодар приехала в 1965 году, его ещё не было. Точно помню, что смотрела в «Авроре» «Маленькую Веру» и «Гардемарины, вперёд!» Хороший кинотеатр моей молодости. Много инвесторов для реконструкции было у него, в итоге Галицкий достраивает. Проект не видела и даже не знаю, будет ли это реставрация или полностью новое здание. Я уже особо ничего и не жду — старая, а вот внуки пусть порадуются», — рассказала Таисия. В конце осени 2014 года на экранах показали последние фильмы сезона — «Магия лунного света», «Проклятие Аннабель», «Пингвины Мадагаскара». После этого «Аврору» закрыли на реконструкцию. Новый виток истории На реставрацию фасада в конце 2014 года планировали выделить 134 млн рублей. В июле 2016 года главой департамента по архитектуре и градостроительству края был Юрий Рысин. Тогда он рассказал, что выполнен большой объём работ, но есть задержка финансирования. Закончить должны были в середине 2016 года. После того, как сделали ремонт фасада и скульптуры, власти объявили о заморозке проекта. В мае 2018 года администрация Краснодара расторгла контракт с подрядчиком.

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Новым витком в истории стал предприниматель и меценат Сергей Галицкий: он заявил, что готов вложить средства в реконструкцию кинотеатра. В конце мая 2019-го администрация города и компания «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Проект разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар». Кинотеатр станет глубже на 21 метр: под основной частью построят выставочный зал, кинозалы, кафе и четырёхуровневую парковку на 300 машин. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1 тыс. 200 мест. В вестибюле останутся лестницы и тропические растения. Парадных входа будет три. Вокруг здания хотят высадить полторы сотни деревьев. В марте 2021 года прошло онлайн-голосование, в котором горожане могли высказать мнение о проекте новой «Авроры». Городские власти сообщили, что его поддержали 96% голосовавших — 6 тыс. 174 жителя из 6 тыс. 402. Однако активисты из организации «Городские решения» считают, что получилась реконструкция ради коммерции. По их словам, проект очень сырой и требует кардинальной доработки и переделки. «На площади вокруг кинотеатра не предусмотрели ничего, чтобы там было интересно и комфортно находиться, даже лавочек. На уровне земли тебе не рады — всё сделано для того, чтобы затащить людей внутрь комплекса», — считают в организации.

Не устраивает их и то, что проектировщики забыли о нуждах маломобильных краснодарцев. На рендерах уличной части они не увидели ни одного пандуса. В здании кинотеатра обещают лифты и подъёмники, но чтобы туда попасть, сначала нужно преодолеть путь по лестнице. Спуститься в подземную часть комплекса тоже возможно лишь по ступенькам. Официальных дебатов по поводу проекта не было. Сейчас известно, что подрядчик только подготовил место для начала реконструкции. Еще до голосования перенесли плоскостной фонтан на улицу Стасова. Никаких активных работ на территории «Авроры» журналистка Юга.ру не увидела. Как в Краснодаре построили «Аврору» «Аврору» начали строить в 1963 году на месте скифского кургана [разновидность погребального памятника — прим. Юга.ру]. Проектным руководителем был архитектор Евгений Сердюков. Изначально кинотеатру хотели дать имя «Спутник». Строительство длилось четыре года, и вот в 1967–м на пересечении улиц Красной и Офицерской открыли необычное сооружение. В грандиозный по тем меркам архитектурный ансамбль, выполненный в стиле советского конструктивизма, вошли сам кинотеатр, сквер с фонтанами и 16-метровая скульптура женщины. Её, кстати, создавали с реального человека — 20-летней Таисии Гордиенко, работницы шлифовального цеха одного из предприятий города.