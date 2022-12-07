С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас

Предновогоднее время — идеальный период для хороших дел и помощи, которую часто откладывают. Собрали подборку благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях. Можно перевести на помощь конкретному человеку любую сумму. А еще можно отправить несколько символичных платежей в разные фонды.

В Краснодарском крае есть отделение Русфонда, который регулярно собирает деньги для детей. Жители Кубани уже помогли тысячам ребят приобрести необходимые лекарства и средства реабилитации, оплатить операции и реабилитации.

В настоящее время на сайте проходит сбор для 14-летней Гали Сергиенко из станицы Голубицкой. У девочки грудопоясничный сколиоз третьей степени, ей требуется ортопедический корсет Шено. Он поможет не только разгрузить спину и поддерживать позвоночник в правильном положении, но и остановить дальнейшее искривление, уменьшить боли и улучшить общее состояние организма.

Помощь требуется и трёхлетнему Никите Федорко из Усть-Лабинска. У мальчика первичный иммунодефицит. Сейчас ему нужно купить иммуноглобулин на три месяца.

Каждый год благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Доброёлка». На сайте можно увидеть, о чём мечтают ребята, которые сегодня борются с тяжёлыми заболеваниями, какие подарки хотят получить к Новому году. Это обычные игрушки, конструкторы, книги, гаджеты. Оплатить желания можно в онлайн-формате, а подарки детям доставят волонтёры.

В Краснодарском крае есть многочисленные приюты для животных. Например, в известном «Краснодоге» сейчас живут 527 кошек и собак. Им требуются лекарства, еда и постоянный уход. Также помочь можно приютам «Вишневский», «Матроскин», «КотоПёс».

Регулярно помощь требуется и краснодарскому дому-убежищу для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Ежемесячно неравнодушные люди отправляют деньги, чтобы оплатить аренду безопасного пространства, коммунальные услуги, продукты и средства первой необходимости.