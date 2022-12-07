С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
Предновогоднее время — идеальный период для хороших дел и помощи, которую часто откладывают. Собрали подборку благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях. Можно перевести на помощь конкретному человеку любую сумму. А еще можно отправить несколько символичных платежей в разные фонды.
В Краснодарском крае есть отделение Русфонда, который регулярно собирает деньги для детей. Жители Кубани уже помогли тысячам ребят приобрести необходимые лекарства и средства реабилитации, оплатить операции и реабилитации.
В настоящее время на сайте проходит сбор для 14-летней Гали Сергиенко из станицы Голубицкой. У девочки грудопоясничный сколиоз третьей степени, ей требуется ортопедический корсет Шено. Он поможет не только разгрузить спину и поддерживать позвоночник в правильном положении, но и остановить дальнейшее искривление, уменьшить боли и улучшить общее состояние организма.
Помощь требуется и трёхлетнему Никите Федорко из Усть-Лабинска. У мальчика первичный иммунодефицит. Сейчас ему нужно купить иммуноглобулин на три месяца.
Каждый год благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Доброёлка». На сайте можно увидеть, о чём мечтают ребята, которые сегодня борются с тяжёлыми заболеваниями, какие подарки хотят получить к Новому году. Это обычные игрушки, конструкторы, книги, гаджеты. Оплатить желания можно в онлайн-формате, а подарки детям доставят волонтёры.
В Краснодарском крае есть многочисленные приюты для животных. Например, в известном «Краснодоге» сейчас живут 527 кошек и собак. Им требуются лекарства, еда и постоянный уход. Также помочь можно приютам «Вишневский», «Матроскин», «КотоПёс».
Регулярно помощь требуется и краснодарскому дому-убежищу для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Ежемесячно неравнодушные люди отправляют деньги, чтобы оплатить аренду безопасного пространства, коммунальные услуги, продукты и средства первой необходимости.
Три краснодарки Мадина Амади, Света Черникова и Марина Камардина создали добровольческое объединение «ЧелоВечность». Они помогают беженцам из Украины. Сейчас девушки собирают гуманитарную помощь для жителей Мариуполя, которую повезут туда в конце декабря. Также волонтёрки организовали акцию и хотят отвезти людям праздник.
По их задумке, краснодарские семьи передадут новогодние подарки мариупольским. В набор должны войти ёлка (желательно 1,5 метра) и украшения к ней, в том числе гирлянда на батарейках, бенгальские огни и сладости.
Благотворительная организация «Синяя птица» с 2010 года берёт под своё крыло семьи с детьми с инвалидностью, одиноких пожилых людей и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Каждый год маленькие подопечные пишут Деду Морозу и загадывают желания. Прямо сейчас можно бронировать новогодние письма с желаниями детей, покупать и передавать подарки.
Краснодарский благотворительный фонд «Анастасия» сейчас собирает деньги для двух детей. 10-летней Даше Матыциной нужен бионический протез. Четыре года назад девочка попала в автомобильную аварию, в результате которой потеряла часть руки. 9-летнему Артёму Проскевичу нужны новые слуховые аппараты. У мальчика двусторонняя сенсоневральная тугоухость второй степени.
НКО «Добрый Юг» с 2014 года работает в области благотворительной и социальной поддержки подростков и молодых людей с особенностями развития и их семей. Если сделать пожертвование, то в следующем году будет больше тематических встреч «Время для мамы», молодые люди с ментальными нарушениями в рамках проекта «неПросто мастерские» будут обеспечены всеми необходимыми материалами и инструментами.
«Край милосердия» — инклюзивный центр для людей с ментальными нарушениями. В нём оказывают помощь по комплексной реабилитации, абилитации и социальной адаптации ребят, повышают родительскую компетентность в вопросах оптимального развития детей. Чтобы центр продолжать функционировать и выполнять свои задачи, можно сделать пожертвование на любую сумму.
Благотворительный фонд «Поколение» — организация для помощи пенсионерам. Прямо сейчас вы можете помочь Елене Ивановне сделать ремонт в квартире и обустроить жилище.
«Дети-лучики» — центр поддержки семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Все реализуемые проекты призваны улучшить качество жизни ребят и их родителей. Центр приветствует как материальную помощь, так и информационно-юридическую. Кроме того, в нём будут рады волонтерам и работодателям.
Миссия «Открытой среды» — помочь подросткам и взрослым с аутизмом научиться жить самостоятельно и превратить рутину в праздник. На попечении находятся более 150 семей, которые регулярно получают гуманитарную и психологическую поддержку. С помощью проектов люди с аутизмом осваивают бытовые навыки, учатся обслуживать себя, дружить, ходить в кафе, в кино и даже на работу. Для реализации проектов организации регулярно требуются деньги.
Ранее Юга.ру писали о том, как сейчас живут дети, которым благотворители помогли получить экстренное лечение, а также о новогодних мероприятиях, которые проведут для детей в Краснодаре.