Олег Дерипаска. 50 фактов о карьере, семье, бизнесе и увлечениях

В честь юбилея известного российского промышленника портал Юга.ру собрал о нем 50 известных и неожиданных фактов.

1. Олег Дерипаска родился 2 января 1968 года в г. Дзержинске Горьковской (сейчас — Нижегородской) области. 2. Будущий крупный предприниматель закончил школу № 2 в Усть-Лабинске. 3. Дерипаска любит японскую живопись и традиционное народное творчество mingei (при изготовлении предметов обихода мастера этого вида искусства используют недорогие подручные материалы). 4. Уже много лет бизнесмен постоянно проживает в Москве. 5. В 2015 году российский предприниматель предложил ввести глобальный налог на выбросы углерода. Налог, который, по замыслу Дерипаски, будет взиматься по всему миру, поможет защитить планету от вредных выбросов. 6. В 1999 году Дерипаска был отмечен орденом Дружбы с формулировкой «За заслуги перед государством, большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд». 7. Компания «РУСАЛ», президентом которой является Дерипаска, производит 3,9 млн тонн алюминия в год. Это 6,2% от общемирового производства «крылатого» металла.

8. Рост Олега Дерипаски — 182 см. 9. Любимые предметы в школе — физика и математика. 10. Дерипаска входит в топ-25 богатейших людей России по версии Forbes, его состояние — $5,1 млрд. 11. В 26 лет будущий владелец «Базового Элемента» стал гендиректором Саянского алюминиевого завода.

12. Дедушки Дерипаски участвовали в Великой Отечественной. Один из них погиб в Австрии, другой вернулся домой. 13. В 2016 году ОК «РУСАЛ» заработала 533 млрд рублей и попала в топ-10 крупнейших частных компаний России. 14. Фамилия Дерипаска происходит от старого русского слова «деребениться», что означает «царапать», «бить». Кроме того, на территории Украины так называли чертополох за его колючки. Можно предположить, что предки бизнесмена получили свое прозвище за колючий и неуступчивый характер. 15. Олег Дерипаска — последователь японской философии кайдзен, основанной на непрерывном самосовершенствовании и бережливом производстве. Эти принципы он внедрил на всех своих предприятиях начиная с Горьковского автозавода.

16. В 1993 году Олег Дерипаска закончил кафедру квантовой статистики и теории поля физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова с красным дипломом. Учеба прерывалась на два года из-за службы в ракетных частях под Иркутском. Дерипаска не стал идти по пути научной деятельности, потому что, по его словам, после распада СССР в стране не финансировалась деятельность молодых ученых. 17. По словам бизнесмена, он с детства любил спорт, и в школе он занимался практически всем: боксом, борьбой, регби, футболом без правил. 18. АгроХолдинг «Кубань», созданный Дерипаской в 2002 году, входит в топ-15 ведущих агропромышленных компаний страны. 19. Президент ОК «РУСАЛ» и En+ Group любит рыбу и морепродукты. Одно время ходили слухи, что для правильного приготовления блюд из них Олег Дерипаска специально нанял шеф-повара из Японии. 20. В 1999, 2006 и 2007 годах газета «Ведомости» объявляла Дерипаску «Предпринимателем года».

21. Став обеспеченным человеком, Олег Дерипаска оплатил ремонт здания усть-лабинской школы № 2, в которой учился. 22. Своим хобби промышленник называет «потребление информации в концентрированном виде». 23. В 2008 году, по версии журнала Forbes, Дерипаска являлся самым богатым бизнесменом России и занимал 9-е место в мире. Его состояние равнялось $28 млрд. 24. Любимые писатели бизнесмена в школе — Майн Рид и Джек Лондон. Однако, как говорил сам Дерипаска, он достаточно быстро перешел к чтению учебной, справочной и научной литературы. Так, однажды для решения всех задач из учебника по математике ему понадобилась всего одна неделя. 25. 19 лет назад Дерипаска основал Фонд «Вольное Дело», потратив за эти годы более 10 млрд рублей на благотворительность. Эта деятельность была отмечена попаданием в посвященные меценатству в России рейтинги агентства Bloomberg и журнала Forbes.

26. В 1990 году Олег Дерипаска и его однокурсники создали «Военную инвестиционно-торговую компанию», специализация — торговля металлами. 27. На сегодняшний день в компаниях, входящих в периметр «Базового Элемента» работает более 150 тыс. человек на пяти континентах. Это сопоставимо с населением Нижнекамска или Нальчика. 28. Чтобы сдать нормативы по физкультуре, студент МГУ Олег Дерипаска научился кататься на лыжах. Сейчас это один из его любимых видов спорта, а компании «РУСАЛ» и En+ реализуют федеральную программу «На лыжи!».

29. Дерипаска — отец двоих детей, Петра и Марии. 30. Второе высшее образование будущий бизнесмен получил в 1996 году, окончив Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова. 31. В общежитии МГУ Олег Дерипаска жил в одной комнате с нынешним главным исполнительным директором группы «ЕвроХим» Дмитрием Стрежневым, который входит в топ-200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. 32. Один из самых известных предпринимателей страны носит скромные часы Polar и вообще не склонен к показной роскоши.

33. Первые деньги Дерипаска заработал еще будучи подростком, в 11 лет. Он устроился помощником электрика на завод, где работала его мать. Будущий предприниматель вспоминал, что его распирала гордость — ведь у него был свой собственный шкафчик в раздевалке и он мог ощущать себя настоящим рабочим. 34. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью отметил работу Олега Дерипаски и назвал его «одним из выдающихся бизнес-лидеров нашей страны». 35. «Базовый Элемент» Олега Дерипаски принял активное участие в «олимпийской стройке». Ключевыми объектами инвестиций стали порт Сочи Имеретинский, основная олимпийская деревня в прибрежном кластере (сейчас это курортный район «Имеретинский») и Международный аэропорт Сочи. С общей суммой вложений в объеме более 45 млрд рублей предприниматель стал одним из крупнейших инвесторов строительства олимпийских объектов.

36. В студенческие годы будущий бизнесмен вместе с однокурсниками работал в стройотряде. По его воспоминаниям, работать их отправили в Казахстан. Колоссальные размеры страны приводили к тому, что во многих деревнях просто не хватало строителей — такие бригады были общей практикой для СССР. Как отмечал Дерипаска, строить приходилось и коровники, и гаражи, и школы. 37. В 1984 году Олег Дерипаска с двумя одноклассниками принял участие в краевой олимпиаде по математике в Майкопе. Общежитие пединститута, картошка и сосиски в ковшике, который оставили студентки, уехавшие на каникулы, манная каша — таков был нехитрый быт будущего промышленника в то время. 38. В 2014 году бизнесмен был удостоен ордена Александра Невского.

39. Олег Дерипаска построил в Гвинее современный госпиталь по борьбе с вирусом Эбола, вложив в проект $10 млн. 40. Дерипаска получил премию «Меценат Года культуры» от Министерства культуры РФ за возрождение историко-культурного наследия Кубани. 41. Промышленник многие годы поддерживает раскопки древнего города Фанагория, который существовал на территории Таманского полуострова в течение 1500 лет, с VI в. до н.э. до X в. н.э. 42. У владельца «Базового Элемента» 12 собак, а в 2014 году он открыл первый в Сочи частный приют «ПовоДог», в котором сейчас содержится около 300 питомцев. За время работы приюта новых хозяев нашли более 700 собак. 43. В 2008 году Фонд «Вольное Дело» инициировал программу «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».Это единственная в стране массовая программа занятий и соревнований по робототехнике, объединяющая сегодня более 60 тыс. школьников и студентов в 74 регионах России. За время существования программы около 30 тыс. юношей и девушек, принимавших в ней участие, стали студентами ведущих технических вузов РФ. Каждую весну в Москве проходит ключевое событие программы «РобоФест», крупнейшего чемпионата по робототехнике среди детей и юношества в Европе. В 2017 году в нем приняли участие около 5 тыс. человек из 65 регионов.

44. С 2016 года все новые структуры и компании «Базового Элемента» ставятся на налоговый учет в Усть-Лабинском районе. Это происходит в рамках соглашения между Олегом Дерипаской и администрацией Краснодарского края, подписанного сроком на пять лет. 50% от этой налоговой базы пойдут на развитие Усть-Лабинского района. 45. Олег Дерипаска любит лошадей и отлично держится в седле. 46. В 2000 году Дерипаска купил Горьковский автомобильный завод. Из архаичного и убыточного производства компания превратилась в безусловного лидера российского автомобилестроения, интегрированного в мировую автомобилестроительную отрасль.

47. «Базовый Элемент» Олега Дерипаски широко представлен в Краснодарском крае. Около 50 компаний вложили более 45 млрд рублей в краевые проекты за последнее десятилетие. До 2020 года запланированы инвестиции в экономику Кубани в размере еще почти 50 млрд рублей.