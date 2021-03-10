Как выглядела «Аврора» раньше и какой её хочет сделать Галицкий? Изучили презентацию проекта

Власти Краснодара 10 марта опубликовали презентацию проекта реконструкции «Авроры». Рассказываем, что изменится

Напомним, в мае 2019 года мэрия Краснодара и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о реконструкции «Авроры», которую планировали завершить к концу 2024 года. 2 марта 2021 года Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект обновленного кинотеатра. Бизнесмен заявил, что хочет, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте. Для этого 10 марта на сайте администрации Краснодара запустили специальный раздел с онлайн-голосованием по проекту реконструкции «Авроры». Там представили основную информацию о концепции проекта, видеовизуализацию и презентацию.

Кроме того, власти города опубликовали презентацию проекта реконструкции «Авроры». Новая концепция предполагает построить к существующему зданию подземно-цокольную часть. На эксплуатируемой кровле новой подземной части разместят ландшафт на основе утраченного исторического благоустройства 1967 года, который будет включать в себя фонтан перед главным входом в здание кинотеатра с пешеходным мостом через него, а также две клумбы с зелеными насаждениями.

Существующее на 2020 год благоустройство полностью изменят. С помощью ландшафта выделят три парадных входных группы в подземную часть: главный «южный» вход в новый комплекс выполнят в виде открытой лестницы, ведущей под фонтан, который накрывает собой открытое пространство перед непосредственным входом в здание, расположенным на отметке -6,75 метров;

два входа с западной и восточной сторон здания с открытыми лестницами, ведущими через внутренние дворы, расположенные на месте исторических клумб с озеленением, на отметку -11,55 метров.

Территория «Авроры» Вокруг всего комплекса высадят около 150 новых деревьев. Кроме того, на территории создадут дорожки, обустроят въезд-выезд с подземной автостоянки с Шоссе Нефтяников и улицы Красной, создадут стоянки. В подземной части планируют расположить : вестибюли, в том числе к историческому залу, который переоборудуют в киноконцертный зал;

блок кинотеатров, включающий в себя 9 мини-залов по 45-48 зрительских мест с местами для маломобильных групп граждан;

комплекс выставочных залов, расположенный на отметке -16,35 метров;

кафе примерно на 300 посадочных мест с террасой, которая будет выходить во внутренний двор на отметке -11,55 метров;

двухэтажный административный блок с естественным освещением через внутренний двор;

четырехуровневую подземную автостоянку на 300 машин.

Фасад В пресс-службе мэрии рассказали, что исторический витраж южного фасада утратили в процессе реконструкции в 2015 году. На его месте планируют установить стоечно-ригельный фасад [ограждающая прозрачная конструкция из металлического каркаса] с максимальным размером остекления. Старая облицовка поверхности козырька также утрачена, поэтому новую облицовку создадут из специальных материалов с поверхностью из стеклянных элементов, чтобы воссоздать цвет исторического покрытия. Новая облицовка пройдет по всей поверхности козырька, переходящего в потолок над фойе первого этажа, и протянется по фасаду с северной стороны. Северный витраж выполнят из светопрозрачных элементов, что обеспечит попадание дневного света в зрительный зал.