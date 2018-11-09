В Краснодаре открыли памятник Тургеневу
В честь 200-летия со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева в Краснодаре 9 ноября открыли скульптурную композицию с ним
Памятник писателю установили на аллее у строящегося жилого комплекса «Тургенев». Автором композиции выступил краснодарский скульптор Мигран Арутюнян. Он изобразил Ивана Тургенева отдыхающим на скамейке с книгой в руке, а рядом с писателем сидит собака.
Скульптура выполнена из бронзы, она весит около 700 кг.
Смотрите фоторепортаж:
На церемонии открытия присутствовали жители микрорайона, а также глава Западного округа Краснодара Александр Кучмин, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как писали Юга.ру, 8 ноября в Молодежном сквере Краснодара установили статую «Механическая кобыла», сделанную из старых запасных частей автомобилей и другой техники.
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Алексей Андронов комментирует матч «Краснодар» — «Стандард»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.