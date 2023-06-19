Застройщик обсудил с краснодарцами проект инклюзивной площадки
ГК ТОЧНО построит инклюзивную площадку для спорта, игр и отдыха в честь 50-летия Карасунского округа Краснодара
Ранее Юга.ру писали, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара построят инклюзивную спортивно-игровую площадку за 70 млн рублей. Она появится в Городском саду «Карасунский» вдоль улицы Сормовская.
Перед началом работ сотрудники ГК ТОЧНО встретились с местными жителями, чтобы согласовать дизайн-проект и благоустройство площадки. Концепцию поддержали, специалисты приступили к строительству.
Проект на территории в 1 га включает:
- зоны активности для разных возрастов с ограниченными возможностями здоровья;
- двухуровневую площадку с пандусом,
- пространство с тренажерами для детей до 14 лет,
- зону с тренажерами для взрослых,
- теннисный стол,
- качели и воркаут-локации.
В игровой зоне будут находиться:
- тактильные игровые элементы,
- качели,
- геопластика,
- песочница,
- зеркальный лабиринт,
- музыкальное оборудование.
Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО построит в Северском районе несколько жилых и рекреационных комплексов.
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