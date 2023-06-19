Застройщик обсудил с краснодарцами проект инклюзивной площадки

Ранее Юга.ру писали, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара построят инклюзивную спортивно-игровую площадку за 70 млн рублей. Она появится в Городском саду «Карасунский» вдоль улицы Сормовская.



Перед началом работ сотрудники ГК ТОЧНО встретились с местными жителями, чтобы согласовать дизайн-проект и благоустройство площадки. Концепцию поддержали, специалисты приступили к строительству.