Застройщик обсудил с краснодарцами проект инклюзивной площадки

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО построит инклюзивную площадку для спорта, игр и отдыха в честь 50-летия Карасунского округа Краснодара

Ранее Юга.ру писали, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара построят инклюзивную спортивно-игровую площадку за 70 млн рублей. Она появится в Городском саду «Карасунский» вдоль улицы Сормовская.

Перед началом работ сотрудники ГК ТОЧНО встретились с местными жителями, чтобы согласовать дизайн-проект и благоустройство площадки. Концепцию поддержали, специалисты приступили к строительству.

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Проект на территории в 1 га включает:

  • зоны активности для разных возрастов с ограниченными возможностями здоровья;
  • двухуровневую площадку с пандусом,
  • пространство с тренажерами для детей до 14 лет,
  • зону с тренажерами для взрослых,
  • теннисный стол,
  • качели и воркаут-локации. 
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

В игровой зоне будут находиться:

  • тактильные игровые элементы,
  • качели,
  • геопластика,
  • песочница,
  • зеркальный лабиринт,
  • музыкальное оборудование.

Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО построит в Северском районе несколько жилых и рекреационных комплексов.

Благоустройство ГК ТОЧНО Спортивное строительство Строительство

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