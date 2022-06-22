GUCCI, D&G, McQuenn и другие. Зачем краснодарцам благотворительный секонд с известными брендами и причем здесь аутизм
В Краснодаре вновь открыли благотворительный магазин, в котором продают одежду и обувь от известных дизайнеров за небольшие деньги. Вся выручка поступает в организацию «Открытая среда», где студенты с аутизмом учатся самостоятельности, дружбе и искусству.
В 2021 году соучредительница кафе «Хорошая еда» Сусанна Погосова разбирала гардероб и решила дать своим вещам вторую жизнь, а деньги с продажи отправить «Открытой среде». Так появился офлайн-магазин «Открыто».
«Мое глубокое убеждение, что каждый человек, имеющий возможность жить выше прожиточного минимума, должен помогать. И это необязательно должны быть деньги. Это может быть и внимание, и волонтерство, и какие-то услуги. Главное — отдавать, проявлять сострадание и милосердие. Благотворители — и те, кто предоставляют одежду, и те, кто ее покупает», — замечает Сусанна.
До этого девушка и ее бизнес несколько лет помогали получить работу подопечным «Открытой среды».
«Открытая среда» — организация, которая помогает 180 семьям людей с аутизмом в Краснодаре. Подростки и взрослые с этим диагнозом учатся ходить в магазин, убираться и принимать гостей в тренировочной квартире; те, кто уже освоил бытовые навыки, переезжают в квартиру сопровождаемого проживания. Еще в «Открытой среде» проводят творческие занятия, устраивают киновечера и экскурсии, организуют психотерапию для родных людей с расстройством аутистического спектра.
Благотворительный секонд быстро нашли постоянные клиентки, жертвовать одежду начали другие девушки — по словам фандрайзера фонда Алины Перадзе, одна из них принесла уже 11 чемоданов с вещами. Наполнить магазин помогли владелица студии здоровья и естественной красоты POSSI Юлия Кюрджиева, стилистка Полина Талановская, директор базы отдыха «НЭВЗ» Анна Хоконова, совладелица студии дизайна и архитектуры AA Partners Анастасия Краттли, Виктория Филимонова и Даниэлла Фролова. Теперь он приносит около 30% средств, которые нужны для оплаты аренды, работы специалистов и гуманитарной помощи студентам фонда.
«У нас есть друзья и благотворительницы, у которых действительно классный вкус на одежду, интересный стиль, со многими из них я лично дружу. Ценю и готова обнимать каждого человека, которому откликнулась идея этого магазина», — рассказывает Алина Перадзе.
22 июня секонд заново открыли в новом офисе фонда на Советской, 35 — «Открытая среда» переехала после признания ЦСИ «Типография»* иноагентом и его закрытия. График работы публикуют в телеграм-канале. В комментариях можно договориться о другом времени. На этой неделе магазин работает в среду с 12:00 до 16:00 и пятницу с 12:30 до 16:30.
До конца июня все вещи продают со скидкой 15%. Пока в «Открыто» только женская** одежда, обувь и аксессуары. Из интересного в летней коллекции: платье MATRONA за 3 тыс. 400 рублей, очки Marc Jacobs за 5 тыс. 950 рублей, купальник She Made Me за 2 тыс. 975 рублей, боди Alexander Arutyunov за 4 тыс. 250 тыс. рублей.
Среди брендов есть Yves Saint Laurent, DIOR, GUCCI, Alexander Wang, LALO.
Светлана Эннс
дизайнер
Светлана Эннс, краснодарская дизайнерка и художница, оценила идею благотворительного ресейла и рассказала о пользе проекта на лекции об осознанной моде:
- Это экологично, потому что продлевает жизнь вещам и дает им второй шанс. Примерно 92 млн тонн одежды выбрасывают в мире каждый год. Часто ее еще можно носить или переработать, а иногда производители сжигают совсем новые нераспроданные вещи.
- Долгий «моральный износ». Так как в «Открыто» принимают одежду известных брендов, она выходит из моды медленнее, чем покупки из масс-маркета, и, к тому же, радует качеством.
- Обновленный гардероб приносит удовольствие, потому что поддерживает добрые дела «Открытой среды».
- В «Открыто» продают брендовые вещи по сильно сниженным ценам, так что они становятся доступнее широкой аудитории.
Чтобы привлечь внимание к необычному способу дарить добро, «Открытая среда» и Юга.ру устроили инклюзивную фотосессию в одежде из «Открыто». Моделями стали подопечные организации Полина и Диана, фандрайзер Алина Перадзе, волонтерка и журналистка Яра Гуляева и главред Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксёнова.
Людей с аутизмом все чаще привлекают к участию в модных проектах, а некоторые ребята даже задумываются о модельной карьере. Так, в 2020 году бренд MATRONA провел специальную съемку со студентами «Открытой среды», а позже один из них снялся для коллекции PepeJeans и «Зацепи кофе».
Краснодарка вошла в топ Forbes «30 до 30»:
«Открытую среду» можно поддержать и другими способами: оформить разовое или ежемесячное пожертвование; присоединиться к волонтерам; предложить сотрудничество со своим бизнесом. Например, кафе «Хорошая еда» перечисляет 10% от стоимости каждого десерта в помощь студентам организации, а «Библиотека ароматов» выпустила коллекцию вместе с фондом.
*06.05.2022 Минюст признал краснодарский центр современного искусства «Типография» НКО-иноагентом. Центр прекратил работу в помещении на улице Зиповской, а располагавшимся там магазину «Открыто» и офису «Открытой среды» пришлось искать новое место.
**одежда, которую традиционно называют женской, не имеет гендера, и наша редакция уважает право людей носить любые вещи, которые им нравятся и подходят.