GUCCI, D&G, McQuenn и другие. Зачем краснодарцам благотворительный секонд с известными брендами и причем здесь аутизм

В 2021 году соучредительница кафе «Хорошая еда» Сусанна Погосова разбирала гардероб и решила дать своим вещам вторую жизнь, а деньги с продажи отправить «Открытой среде». Так появился офлайн-магазин «Открыто».

В Краснодаре вновь открыли благотворительный магазин, в котором продают одежду и обувь от известных дизайнеров за небольшие деньги. Вся выручка поступает в организацию «Открытая среда», где студенты с аутизмом учатся самостоятельности, дружбе и искусству.

«Мое глубокое убеждение, что каждый человек, имеющий возможность жить выше прожиточного минимума, должен помогать. И это необязательно должны быть деньги. Это может быть и внимание, и волонтерство, и какие-то услуги. Главное — отдавать, проявлять сострадание и милосердие. Благотворители — и те, кто предоставляют одежду, и те, кто ее покупает», — замечает Сусанна.

До этого девушка и ее бизнес несколько лет помогали получить работу подопечным «Открытой среды».

«Открытая среда» — организация, которая помогает 180 семьям людей с аутизмом в Краснодаре. Подростки и взрослые с этим диагнозом учатся ходить в магазин, убираться и принимать гостей в тренировочной квартире; те, кто уже освоил бытовые навыки, переезжают в квартиру сопровождаемого проживания. Еще в «Открытой среде» проводят творческие занятия, устраивают киновечера и экскурсии, организуют психотерапию для родных людей с расстройством аутистического спектра.

Благотворительный секонд быстро нашли постоянные клиентки, жертвовать одежду начали другие девушки — по словам фандрайзера фонда Алины Перадзе, одна из них принесла уже 11 чемоданов с вещами. Наполнить магазин помогли владелица студии здоровья и естественной красоты POSSI Юлия Кюрджиева, стилистка Полина Талановская, директор базы отдыха «НЭВЗ» Анна Хоконова, совладелица студии дизайна и архитектуры AA Partners Анастасия Краттли, Виктория Филимонова и Даниэлла Фролова. Теперь он приносит около 30% средств, которые нужны для оплаты аренды, работы специалистов и гуманитарной помощи студентам фонда.

«У нас есть друзья и благотворительницы, у которых действительно классный вкус на одежду, интересный стиль, со многими из них я лично дружу. Ценю и готова обнимать каждого человека, которому откликнулась идея этого магазина», — рассказывает Алина Перадзе.