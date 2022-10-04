Пелагея, Михалков и ещё 20 тысяч человек со всей России поучаствовали в фестивале «Александровская крепость»

В хуторе Аргатов Усть-Лабинского района прошёл фестиваль «Александровская крепость», организованный фондом «Вольное Дело» Олега Дерипаски

Мероприятие собрало более 20 тыс. гостей со всей России, а также из Франции, Великобритании, Вьетнама и других стран. В фестивале приняли участие режиссер Никита Михалков, артисты Никита Ефремов, Пелагея и Екатерина Гусева, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска.

Фестиваль «Александровская крепость» посвящён традиционной казачьей культуре во всех её проявлениях — музыке, диалектам, быту, ремесленным и кулинарным традициям. Музыкальная программа фестиваля включала концерты как аутентичного, так и современного фольклора. Группы Пелагея, Отава Ё, ZventaSventana, HodilaIzba и Московский казачий хор представили авторские интерпретации казачьих песен, а аутентичные фольклорные ансамбли выступили вместе с лучшими в стране исполнителями народной песни — Натальей Сербиной, коллективами «Воля» и «Станица».

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Другие грани казачьей культуры были раскрыты на основной площадке фестиваля, разделенной на четыре тематических зоны: весну, лето, зиму и осень. В каждой были представлены сезонные ремесла и обряды, блюда от хуторских хозяюшек, мастер-классы по земледелию и традиционные казачьи забавы для детей. В лектории фестиваля рассказывали о песенных традициях казачества, говорах и диалектах, кухне и других особенностях культуры и быта.

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Театральная программа фестиваля включала в себя 12 открытых спектаклей от режиссеров и артистов московского театра РАМТ, а также театральную лабораторию — экспериментальный формат, который предполагает создание спектаклей в живом диалоге режиссеров и артистов. Специально для фестиваля «Александровская крепость» режиссеры и артисты краснодарских театров объединились с выпускниками Школы-студии МХАТ и ГИТИСа, чтобы представить свое видение творчества «кубанского Чехова» Николая Канивецкого. В кинотеатре фестиваля состоялся показ современной экранизации «Тихого Дона» и встреча с исполнителем роли Митьки Коршунова — артистом Никитой Ефремовым.

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

По традиции одной из самых популярных зон фестиваля стала гастроярмарка под руководством хуторских хозяюшек и лучшего шеф-повара юга России Андрея Матюхи. Здесь гости и участники фестиваля пробовали традиционные казачьи блюда: вареники, ушник, настоящий борщ, приготовленный на традиционной печи кабыце, и многое другое.

В рамках торжественного открытия «Александровской крепости» перед гостями и участникам фестиваля с видеообращением выступил известный российский кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Говоря об особости и значимости казачьей культуры, он подчеркнул важность таких мероприятий, как «Александровская» крепость, которые поддерживают интерес к самобытной культуре.

Свои поздравления и напутствия участникам и гостям фестиваля также передал полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Полпред отдельно отметил неотъемлемую роль казачества в истории России и значение фестиваля в сохранении традиционной культуры и объединении представителей казачества со всех регионов нашей страны.

Фестиваль «Александровская крепость» — итоговое мероприятие одноименного музыкального конкурса, в котором участвуют коллективы и исполнители со всей России, работающие в жанре традиционного фольклора и исполняющие песни своих регионов. В 2022 году на конкурс подали более 200 заявок, а в финал прошли 35 коллективов со всей страны: Краснодарского края, Волгограда, Оренбурга, Воронежа, Самары, Барнаула, Красноярска, Новосибирска, Свердловской области.



Впервые конкурс казачьей песни прошёл в 2020 году и принял более 250 заявок. Больше всех призовых мест заняли участники из Волгоградской области и Краснодарского края. Специальный приз — «Газель NEXT» — получил Краснодарский государственный институт культуры.

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»