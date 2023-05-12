В Краснодаре появится новый бульвар
В Краснодаре на улице Сормовской ГК ТОЧНО за счет собственных средств создаст новый бульвар
Бульвар от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной начнут строить в июне.
Как сообщает застройщик, в зеленой зоне установят цветники, стильные арт-объекты, смонтируют новые фонари и точечную вечернюю подсветку, оборудуют дорожки для велосипедистов. Протяженность будущего бульвара — 515 метров.
«Мы ответственно относимся к развитию территорий, созданию максимально комфортной городской среды. Сейчас прогулочная зона, которая прилегает к будущему жилому району «Патрики», находится в плачевном состоянии. И мы решили сделать подарок городу и горожанам. При проектировании бульвара мы стремились создать такую рекреационную зону для отдыха взрослых и детей, где можно как прогуляться, так и получить заряд энергии и, конечно, эстетическое удовольствие», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.
Завершить работы на этом участке рассчитывают к концу года.
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО по инициативе собственника Николая Амосова в честь 50-летия Карасунского округа Краснодара построит универсальную инклюзивную площадку для спорта, игр и отдыха и передаст ее жителям.