В Краснодаре появится новый бульвар

В Краснодаре на улице Сормовской ГК ТОЧНО за счет собственных средств создаст новый бульвар

Бульвар от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной начнут строить в июне.

Как сообщает застройщик, в зеленой зоне установят цветники, стильные арт-объекты, смонтируют новые фонари и точечную вечернюю подсветку, оборудуют дорожки для велосипедистов. Протяженность будущего бульвара — 515 метров.

«Мы ответственно относимся к развитию территорий, созданию максимально комфортной городской среды. Сейчас прогулочная зона, которая прилегает к будущему жилому району «Патрики», находится в плачевном состоянии. И мы решили сделать подарок городу и горожанам. При проектировании бульвара мы стремились создать такую рекреационную зону для отдыха взрослых и детей, где можно как прогуляться, так и получить заряд энергии и, конечно, эстетическое удовольствие», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.

Завершить работы на этом участке рассчитывают к концу года.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО