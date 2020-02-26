В центре Краснодара воссоздадут пешеходный Арбат
Власти Краснодара решили увеличить количество пешеходных зон в центре города и вернуть так называемый Арбат
Об этом 26 февраля сообщил мэр города Евгений Первышов, выступая с открытым отчетом перед горожанами.
Глава Краснодара отметил, что создание пешеходных зон один из самых популярных запросов жителей города.
«Думаю, что поэтапно, постепенно, придем к решению серьезного и очень интересного проекта — созданию пешеходного квартала, ограниченного улицами Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской и Карасунской. Мы создадим и вернем назад тот Арбат, который существовал в истории Краснодара», — сказал Первышов.
Напомним, до середины 2000-х годов Арбат существовал на улице Чапаева. Там художники выставляли и продавали свои картины, мастера — бижутерию, камни, предметы рукоделия, также продавались кассеты, книги и т.п. Затем улицу открыли для проезда, а Арбат по распоряжению городских властей несколько раз переносился — в сквер им. Жукова, парк им. Горького, сквер Дружбы, район Драмтеатра. Но в том же формате, что на Чапаева, воссоздать его уже не удавалось.
Подробности нового проекта Арбата пока неизвестны. Во время выступления Первышова были показаны несколько рендеров.
Напомним, в январе 2020 года Первышов поделился планами сделать улицу Красноармейскую пешеходной в выходные дни. Краснодарский урбанист Мирослав Валькович провел собственное исследование и рассказал о перспективах такой идеи.
Также мэр рассказывал о планах по созданию исторического екатеринодарского квартала около дома купца Лихацкого.
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