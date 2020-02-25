В Юбилейном микрорайоне Краснодара в мае начнут делать берегоукрепление для набережной к Тургеневскому мосту

Власти Краснодара 25 февраля рассказали о работах по укреплению и благоустройству берега реки Кубани на участке от Тургеневского моста в сторону Юбилейного микрорайона

Проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в марте 2013 года. В январе 2019 года открыли первую очередь сквера, который станет частью масштабного проекта. В ноябре того же года главный архитектор города Наталья Машталир презентовала детальный проект второй очереди сквера и общую концепцию развития набережной, которая свяжет микрорайон с Тургеневским мостом.

25 февраля директор департамента строительства Краснодара Артем Аганов на аппаратном совещании в администрации города рассказал, что власти уже направили заявки для получения субсидий для строительства берегоукрепления правого берега реки Кубани от Тургеневского моста до Рождественского парка. Если на сессии Законодательного собрания края решат выделить деньги, то их переведут в департамент строительства Кубани в течение двух недель. После этого объявят конкурс и направят основную заявку на получение субсидии.

Мэрия Краснодара уже подготовила муниципальный заказ и теперь ждет постановление губернатора и заключение соглашения. Работы в реке Кубани пройдут с мая по сентябрь, это позволит выполнить все обязательства по 2020 году. С сентября специалисты приступят к работам на берегу. Полностью достроить набережную длиной 4 км собираются через три года.

Глава Краснодара Евгений Первышов уточнил, что проект разбит на 13 этапов. Строительство берегоукрепления займет два с половиной — три года. Параллельно планируется благоустроить территорию, которая должна соединить Рождественский парк и Тургеневский мост.