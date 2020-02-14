В Краснодаре в 2020 году хотят начать строительство шести детских садов

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали, что в этом году планируют начать строительство шести детсадов в разных районах города

Детсады построят в пригородных поселках и в новых микрорайонах, вместимость каждого — от 80 до 350 мест. По словам главы города Евгения Первышова, в ближайшие годы в краевой столице возведут несколько десятков новых детских садов. Для этого уже резервируют земельные участки и расширяют территории уже существующих садов. В новых районах власти стараются заранее резервировать участки и создавать кластеры, где детсады находятся рядом со школами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2020 году в Краснодаре планируют строительство:

  • детсада на 240 мест по улице имени Марины Цветаевой, 5;
  • детсада на 250 мест в районе улицы Природной в поселке Знаменском;
  • детсада на 100 мест по улице Тверской в поселке Российском;
  • детсада на 80 мест по улице Автолюбителей, 6/2;
  • детсад на 280 мест по улице Петра Метальникова, 32;
  • детсад на 300 мест в районе улицы Планетной.

Кроме того, по заданию департамента строительства проектируют еще 12 детсадов:

  • на 220 мест по улице Новодонецкой, 50;
  • на 300 мест в районе улицы Планетной;
  • на 120 мест по улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском;
  • на 230 мест по улице Демидовской, 65 в поселке Знаменском;
  • на 350 мест по улице Вознесенской в станице Старокорсунской;
  • на 280 мест по улице Писателя Знаменского;
  • на 160 мест в переулке Элеваторном, 16;
  • на 250 мест по улице Школьной,17/1;
  • на 250 мест по улице Героев-Разведчиков, рядом с уже строящимся детсадом;
  • на 150 мест по улице Героев-Разведчиков, 10;
  • на 150 мест по улице Героев-Разведчиков, 4;
  • на 190 мест по улице Калинина, 13.
Дети Детские сады Краснодар Строительство

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