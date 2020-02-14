В Краснодаре в 2020 году хотят начать строительство шести детских садов

Власти Краснодара рассказали, что в этом году планируют начать строительство шести детсадов в разных районах города

Детсады построят в пригородных поселках и в новых микрорайонах, вместимость каждого — от 80 до 350 мест. По словам главы города Евгения Первышова, в ближайшие годы в краевой столице возведут несколько десятков новых детских садов. Для этого уже резервируют земельные участки и расширяют территории уже существующих садов. В новых районах власти стараются заранее резервировать участки и создавать кластеры, где детсады находятся рядом со школами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2020 году в Краснодаре планируют строительство: