В Краснодаре в 2020 году хотят начать строительство шести детских садов
Власти Краснодара рассказали, что в этом году планируют начать строительство шести детсадов в разных районах города
Детсады построят в пригородных поселках и в новых микрорайонах, вместимость каждого — от 80 до 350 мест. По словам главы города Евгения Первышова, в ближайшие годы в краевой столице возведут несколько десятков новых детских садов. Для этого уже резервируют земельные участки и расширяют территории уже существующих садов. В новых районах власти стараются заранее резервировать участки и создавать кластеры, где детсады находятся рядом со школами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В 2020 году в Краснодаре планируют строительство:
- детсада на 240 мест по улице имени Марины Цветаевой, 5;
- детсада на 250 мест в районе улицы Природной в поселке Знаменском;
- детсада на 100 мест по улице Тверской в поселке Российском;
- детсада на 80 мест по улице Автолюбителей, 6/2;
- детсад на 280 мест по улице Петра Метальникова, 32;
- детсад на 300 мест в районе улицы Планетной.
Кроме того, по заданию департамента строительства проектируют еще 12 детсадов:
- на 220 мест по улице Новодонецкой, 50;
- на 300 мест в районе улицы Планетной;
- на 120 мест по улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском;
- на 230 мест по улице Демидовской, 65 в поселке Знаменском;
- на 350 мест по улице Вознесенской в станице Старокорсунской;
- на 280 мест по улице Писателя Знаменского;
- на 160 мест в переулке Элеваторном, 16;
- на 250 мест по улице Школьной,17/1;
- на 250 мест по улице Героев-Разведчиков, рядом с уже строящимся детсадом;
- на 150 мест по улице Героев-Разведчиков, 10;
- на 150 мест по улице Героев-Разведчиков, 4;
- на 190 мест по улице Калинина, 13.