В Краснодаре назначили нового главу департамента архитектуры и градостроительства

Депутаты гордумы Краснодара согласовали назначение нового директора департамента архитектуры и градостроительства

Мэр Краснодара Евгений Первышов представил депутатам кандидатуру 33-летнего Владимира Цоя. По словам главы города, у чиновника большой опыт работы в этой сфере в правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«Причем [у Цоя] именно тот опыт, который необходим городу. Особенно сейчас, когда стартует работа над новым Генеральным планом Краснодара — крайне важным стратегическим документом. Поэтому рассчитываю, что под его руководством департамент успешно справится с задачами по повышению качества архитектурных и градостроительных решений в нашем городе», — сказал Первышов.

Цой с июля работает в городском центре по обеспечению градостроительной деятельности и участвует в работе Градостроительного совета при главе города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.