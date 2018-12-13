В Краснодаре назначили нового главу департамента архитектуры и градостроительства
Депутаты гордумы Краснодара согласовали назначение нового директора департамента архитектуры и градостроительства
Мэр Краснодара Евгений Первышов представил депутатам кандидатуру 33-летнего Владимира Цоя. По словам главы города, у чиновника большой опыт работы в этой сфере в правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
«Причем [у Цоя] именно тот опыт, который необходим городу. Особенно сейчас, когда стартует работа над новым Генеральным планом Краснодара — крайне важным стратегическим документом. Поэтому рассчитываю, что под его руководством департамент успешно справится с задачами по повышению качества архитектурных и градостроительных решений в нашем городе», — сказал Первышов.
Цой с июля работает в городском центре по обеспечению градостроительной деятельности и участвует в работе Градостроительного совета при главе города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кто такой Владимир Цой?
С 2012 года Цой был советником правового управления департамента градостроительной политики в правительстве Москвы. В 2015 году был назначен заместителем директора департамента государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности Минстроя, где курировал соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, нормативно-правовой и разрешительной работе.
С 2018 года Цой был заместителем директора Информационного центра по обеспечению градостроительной деятельности Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, предыдущий директор департамента Михаил Фролов покинул свой пост в связи с переездом в Москву на новую работу.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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