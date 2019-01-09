В Юбилейном микрорайоне Краснодара открыли новую аллею

Общая площадь благоустроенной территории составила 45,5 тыс. кв. метров: на ней уложили 20,4 тыс. кв. метров тротуарной плитки, высадили 1,8 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 80 сосен. На создание новой аллеи потратили более 165,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара 9 января торжественно открыли новую аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края

Строительство началось в конце августа. В октябре зеленая зона была готова на 44%, планировалось закончить работы в середине декабря.

Ранее на этой территории планировали построить многоэтажные дома, однако жители района вернули землю в муниципальную собственность.

Фотокорреспондент портала Юга.ру Елена Синеок побывала на открытии аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.