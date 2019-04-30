Дело бывшего главного архитектора Краснодара Мазурка направили в суд
Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу экс-директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка
Его обвинили в превышении должностных полномочий по ч. 1 . 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следствие полагает, что бывший чиновник с января 2014 года по декабрь 2015 года незаконно выдал десять разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства.
При выдаче разрешений не учитывали отсутствие технических условий, которые разрабатывают ресурсоснабжающие организации, а также то, что дома находились в зоне рекреационного назначения общего пользования.
Уголовное дело направили в Первомайский районный суд, сообщила 26 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Как писали Юга.ру, Игоря Мазурка арестовали 18 апреля 2018 года, в тот же день его отстранили от работы на время следственных действий. По версии следствия, его подозревали в девяти эпизодах превышения полномочий, которые повлекли нарушения прав дольщиков. По данным ФСБ, Мазурок выдавал разрешения на строительство в границах археологических памятников.
В начале апреля 2019 года «Коммерсантъ» сообщил, что следствие заинтересовалось еще одним бывшим руководителем департамента архитектуры и градостроительства Игорем Головкиным.
В сентябре 2018 года главным архитектором Краснодара стала Наталья Машталир.
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