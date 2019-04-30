Дело бывшего главного архитектора Краснодара Мазурка направили в суд

Его обвинили в превышении должностных полномочий по ч. 1 . 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следствие полагает, что бывший чиновник с января 2014 года по декабрь 2015 года незаконно выдал десять разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства.

При выдаче разрешений не учитывали отсутствие технических условий, которые разрабатывают ресурсоснабжающие организации, а также то, что дома находились в зоне рекреационного назначения общего пользования.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд, сообщила 26 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.