В Краснодаре ликвидировали градостроительный и архитектурный советы. Общественники настаивают, что их нужно вернуть

В Краснодаре по требованию прокуратуры упразднили градостроительный и архитектурный советы. Власти утверждают, что они продолжат работать в другом формате, а общественники настаивают на том, что эти советы необходимы городу

Что произошло? 17 октября на заседании градостроительного совета Краснодара мэр города Евгений Первышов объявил, что по выданному прокуратурой предписанию работа двух общественных советов — градостроительного и архитектурного — завершается. Де-юре оба совета прекращают свою деятельность, постановления об их создании отменят.

Что это за организации и чем они занимались? Градостроительный и архитектурный советы Краснодара были созданы в 2017 году. В их состав входили общественники, чиновники, депутаты, известные архитекторы. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с развитием архитектурного облика города и городской среды. Проверялось, соблюдаются ли все требования законодательства при выдаче разрешений на строительство, а также целесообразность застройки той или иной части города.

В архсовете профессиональное сообщество архитекторов давало обратную связь застройщику по улучшению проектов.

Градостроительный совет занимался тремя вопросами: рекомендации при выдаче разрешений на строительство, градостроительных планов и вводе зданий в эксплуатацию. При выдаче градпланов давались рекомендации по соблюдению генерального плана, правил землепользования и застройки, при выдаче разрешений на сдачу в эксплуатацию — рекомендации по обеспечению объектов инфраструктурой и соблюдения, например, проекта благоустройства территории.

В чем выразилось нарушение? В прокуратуре указали, что в постановлениях о создании организаций есть противоречия законодательству — ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (Разрешение на строительство). Член градсовета и лидер общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова пояснила порталу Юга.ру, что согласно закону, чиновники не имеют права входить в общественные советы — это рассматривается как давление на бизнес. Это стало ключевой претензией.

«Сейчас система выдачи разрешения на строительство настолько упрощена, что законы позволяют получить разрешение на что угодно: нет школ, нет света, нет дорог, нет транспорта, нет канализации — решение все равно можно получить. И если департамент архитектуры начитает задавать дополнительные вопросы, просить документацию, требует соблюдения местных градостроительных норм и правил, это считается превышением полномочий. На чиновников начинают жаловаться застройщики», — отметила Шувалова.

Теперь некому будет контролировать выдачу разрешений на строительство и другие важные вопросы? Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий пояснил в своем фейсбуке, что поводов для паники нет — по его словам, члены советов по-прежнему будут принимать участие в решении главных градостроительных вопросов, но в другом формате.

«Это совсем не значит, что совещательный орган больше не будет собираться для рассмотрения важнейших для города вопросов. Участников и дальше в полном составе будем так же регулярно приглашать на совещания при главе по обсуждению вопросов градостроительной политики. Градсовет не закрыли, а переформатировали», — отметил Вербицкий.

Елена Шувалова в свою очередь подтвердила, что мэр на последнем заседании градсовета сразу предложил, что эти вопросы будут обсуждаться с общественниками и дальше.

«Совещания по этим вопросам будут проходить в том же составе, в котором проходил градостроительный совет», — сказала Шувалова.

«На мой взгляд, городу крайне необходимы эти советы. Пока не понятно в какой форме это может быть. Возможно, начнет проявлять активность наш Союз архитекторов, и на его базе возродится архитектурный совет, станет нормой, что застройщики будут добровольно приносить на обсуждение свои проекты. Также должен быть и градостроительный совет. Чиновников можно туда приглашать, если они не могут входить в состав по закону. На градсовет могут отправляться какие-то вопросы, касаемые общественного контроля. В том числе общественный совет может запрашивать документацию, и нарушением законодательства это не будет», — сказала Шувалова.

Также она отметила, что стремительно растущему Краснодаре необходим орган, который занимался бы стратегическим вопросами территориального планирования. Эти функции мог бы взять на себя градсовет. Также он мог бы участвовать в разработке и реализации генерального плана.

Нельзя просто исключить чиновников из этих советов, чтобы не было нарушений законодательства, и сделать их исключительно общественными? По словам Шуваловой, такие советы были бы гораздо менее эффективными. К примеру, при подаче заявлений на получение разрешения на строительство присутствуют представители всех профильных департаментов, там быстро и оперативно рассматриваются все вопросы — вместо того, чтобы ходить по отдельным кабинетам (а застройщик не обязан этого делать). Ответственные за свою сферу чиновники сразу же проверяют, соответствует ли объект тем или иным нормам, проверяют документы на соответствие. К примеру, департамент ТЭК и ЖКХ проверяет техусловия, ливневки и т.п., Росприроднадзор проверяет наличие санитарной зоны, управление по защите памятников проверяет свою часть.

«Это был очень правильный и эффективный орган, который пытался в рамках законодательства как-то структурировать эту деятельность. Хотя в рамках существующего закона возможностей таких очень мало — он весь написан под застройщиков», — сказала Шувалова.

По данным мэрии, в первый год работы градсовета количество выдачи разрешений на строительство в Краснодаре сократилось почти вдвое.

Что теперь планируют общественники? «Мы намерены идти в Законодательное собрание Кубани с тем, чтобы готовились законодательные инициативы с тем, чтобы менять ситуацию. Это длительный процесс, но нужно в этом направлении работать», — сказала Шувалова.

По ее мнению, также должны активизироваться функции общественного контроля, которые не реализует городская общественная палата (там существует специальный экспертный совет).

«Но надо понимать, что у градсовета, который проходит почти каждую неделю, очень большой объем работы, на каждом заседании рассматривается до 40 вопросов. И люди на общественных началах не могут всю эту работу осуществлять. Если бы это была оплачиваемая работа, они бы относились к этому по-другому», — отметила эксперт.