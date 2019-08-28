Галицкий рассказал, когда начнется ремонт «Авроры» в Краснодаре

Что с кинотеатром? «Аврору» закрыли на реконструкцию в 2015 году. На строительные работы хотели потратить 134 млн рублей. Однако в 2016-м госпрограмму закрыли и проект заморозили. В мае 2018 года администрация Краснодара добилась расторжения контракта с подрядчиком по ремонту «Авроры», который ранее выполнил некачественные работы. Планируется, что кинотеатр реконструируют к концу 2024 года. Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил, что «Аврора» останется киноконцертным залом, однако фонтан перед ней перенесут.

Какое отношение к кинотеатру имеет Галицкий? Переговоры с бизнесменом о реконструкции «Авроры» вели с июля 2017 года, однако возникали трудности с предыдущим подрядчиком. 29 марта 2019 года Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». После этого власти города 45 дней ждали других желающих заняться реконструкцией, а в конце мая подписали соглашение с бывшим владельцем «Магнита».

Что Галицкий и Кондратьев решили сейчас? Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Галицким рассказал, что власти готовы оказать ему помощь в правовых вопросах. По его словам, сейчас возникли сложности с нормативно-правовой базой в отношении кинотеатра и с документами на землю. Эти проблемы тормозят процесс реконструкции, сообщили 28 августа в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам Галицкого, специалисты уже завершили обследование кинотеатра. Сейчас они приводят в соответствие все документы, а архитекторы разрабатывают проект реконструкции «Авроры». Предварительно, строительные работы на объекте начнутся через шесть-восемь месяцев.

«Сейчас необходимо провести укрепление конструкций, так как "Аврора" находится в ветхом состоянии. Мы нашли способ, как это сделать, не меняя внешнюю составляющую кинотеатра», — заявил бизнесмен.