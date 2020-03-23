У главного архитектора Краснодара вышло большое интервью

«Толк Эбаут» — это шоу, героями которых становятся известные краснодарцы. Авторы канала заявляют, что их герои не знают заранее, о чем пойдет речь на интервью. Шоу запустило креативное агенство INDIVID на ютуб-канале. Первым гостем неделю назад стал краснодарский шоумен Самир Азарян. А 23 марта вышел выпуск с главным архитектором краевой столицы Натальей Машталир. Общался в ней Вячеслав Волчков.

В шоу Машталир рассказала о работе департамента архитектуры и градостроительства города и противодействии с прокуратурой. Также речь шла о небольшом финансировании муниципальных заказов и об уголовных делах против архитекторов. В шоу обсудили и возраст чиновников из департамента архитектуры и градостроительства: они либо слишком молодые, либо наоборот. По мнению главного архитектора Краснодара, в 90-х люди шли учиться на более практичные специальности, поэтому образовался пробел в специалистах.

Также Волчков напомнил Машталир, что мэрия в первый год ее работы не давала финансирование на проекты, и спросил, изменилась ли сейчас ситуация. Интервьюер и архитектор также обсудили проекты бизнесмена Сергея Галицкого.