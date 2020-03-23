У главного архитектора Краснодара вышло большое интервью

Краснодарский край

Распечатать

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 23 марта в шоу «Толк Эбаут» рассказала о своей работе и проблемах города

«Толк Эбаут» — это шоу, героями которых становятся известные краснодарцы. Авторы канала заявляют, что их герои не знают заранее, о чем пойдет речь на интервью. Шоу запустило креативное агенство INDIVID на ютуб-канале. Первым гостем неделю назад стал краснодарский шоумен Самир Азарян. А 23 марта вышел выпуск с главным архитектором краевой столицы Натальей Машталир. Общался в ней Вячеслав Волчков.

В шоу Машталир рассказала о работе департамента архитектуры и градостроительства города и противодействии с прокуратурой. Также речь шла о небольшом финансировании муниципальных заказов и об уголовных делах против архитекторов. В шоу обсудили и возраст чиновников из департамента архитектуры и градостроительства: они либо слишком молодые, либо наоборот. По мнению главного архитектора Краснодара, в 90-х люди шли учиться на более практичные специальности, поэтому образовался пробел в специалистах.

Также Волчков напомнил Машталир, что мэрия в первый год ее работы не давала финансирование на проекты, и спросил, изменилась ли сейчас ситуация. Интервьюер и архитектор также обсудили проекты бизнесмена Сергея Галицкого.

Журналист портала Юга.ру посмотрел интервью с Натальей Машталир и подготовил конспект часового видео. Материал готовится к публикации.

Архитектура Интервью Интернет Краснодар Наталья Машталир

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани спасли беременную лошадь, которую засосало в ил
Мэр Краснодара предложил местным граффитистам закончить работу итальянского художника, который из-за пандемии не может приехать в РФ
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют к маю пересадить деревья для строительства трамвайной линии
У главного архитектора Краснодара вышло большое интервью
На Кубани водитель Porsche Cayenne врезался в дерево и сбежал, его пассажир погиб

Лента новостей

Статьи

«Спасет нас только взрыв»

Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир

Статьи

Физкультура и лекции онлайн

Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса

Реклама на портале