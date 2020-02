В мэрии Краснодара показали, как собираются благоустроить Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне

View this post on Instagram

Сегодня на аппаратном совещании под председательством Главы города представила эскиз бульвара Школьного. Ходила по этой неосвещенной гряземерзкой территории 10 лет в школу – приятного мало. Так что аллилуйя. Хотите, чтобы в вашем районе тоже благоустроили зеленку? Приходите голосовать за неё 16 февраля. Школьный соединяет Платановый бульвар с микрорайоном Новый город. Геометрически бульвар охватывает школы 89 и 87. Именно поэтому жители микрорайона так активно выступали за его создание. В 2015 году бульвар был сформирован и наименован. В 2018 году совместно с Западным округом и @bureau_ard мы провели два выездных проектных семинара с жителями и стейкхолдерами территории, где определили, какими функциями должен обладать сегодняшний пустырь. Но по рейтинговому голосованию на 2019 год эта территория не прошла. Зато прошла на 2020. Мы проанализировали, как движутся человеческие потоки: мамы с детьми, школьники, транзитный пешеходный трафик. И проложили дорожки в соответствии с этим. Эскиз территории выполнен @bureau_ard , за что им огромное спасибо На основании анализа во время проектных семинаров была разработана Схема функционального зонирования территории, которая включала в себя центральную площадь, большое место для отдыха как раз-таки там, где родители ждут своих детей из школы, игровые площадки, спортивные площадки, место для общения, место для шахмат и зону променада. Фишкой территории станет большая пергола с качелями. На бульваре планируется к высадке 85 хвойников, 164 лиственных дерева, 1693 кустарника и 88 Кустов лаванды. По факту большинство оставшихся незастроенными зелёных участков по городу - коридоры, а точнее, ковры коммуникаций. На них деревья сажать нельзя. Так что проектировщики буквально ходили по минному полю, когда делали дендроплан. На слайде можно увидеть, как выглядел план территории до и после проектных семинаров и что вообще изменилось. Надеюсь, реализация не подведёт ✊ удачи Департаменту городского хозяйства в строительстве!