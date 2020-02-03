В мэрии Краснодара показали, как собираются благоустроить Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 3 февраля представила проект Школьного бульвара в Юбилейном микрорайоне, который должны благоустроить в 2020 году

Школьный бульвар сформировали в 2015 году. Он охватывает школы № 89 и 87 и соединяет Платановый бульвар с ЖК «Новый город». В конце 2019 года стало известно, что бульвар попал в список зеленых зон, где в 2020 году проведут реконструкцию. Помимо него отбор прошли Дмитриевский сквер на Карасунской набережной и вторая очередь Вишняковского сквера на Ставропольской.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 3 февраля рассказала в своем инстаграме, что на аппаратном совещании в мэрии состоялась презентация эскиза Школьного бульвара.

«Ходила по этой неосвещенной гряземерзкой территории 10 лет в школу — приятного мало. Так что аллилуйя», — написала Машталир.