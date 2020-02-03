В мэрии Краснодара показали, как собираются благоустроить Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 3 февраля представила проект Школьного бульвара в Юбилейном микрорайоне, который должны благоустроить в 2020 году
Школьный бульвар сформировали в 2015 году. Он охватывает школы № 89 и 87 и соединяет Платановый бульвар с ЖК «Новый город». В конце 2019 года стало известно, что бульвар попал в список зеленых зон, где в 2020 году проведут реконструкцию. Помимо него отбор прошли Дмитриевский сквер на Карасунской набережной и вторая очередь Вишняковского сквера на Ставропольской.
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 3 февраля рассказала в своем инстаграме, что на аппаратном совещании в мэрии состоялась презентация эскиза Школьного бульвара.
«Ходила по этой неосвещенной гряземерзкой территории 10 лет в школу — приятного мало. Так что аллилуйя», — написала Машталир.
Специалисты определили трафик движения людей в этой части и проложили дорожки в соответствии с ним. На территории предполагается сделать центральную площадь, место для отдыха, где родители будут ожидать детей из школы, игровые и спортивные площадки, место для шахмат и зону променада. На бульваре планируют высадить 85 хвойных и 164 лиственных дерева, более 1,6 тыс. кустарников и 88 кустов лаванды.
«Фишкой территории станет большая пергола [навес из вьющихся растений — Юга.ру] с качелями», — отметила Машталир.
Как ранее писали Юга.ру, 16 февраля в краевой столице пройдет голосование по выбору общественных территорий, которые обновят и отремонтируют в 2021 году.
View this post on Instagram
Сегодня на аппаратном совещании под председательством Главы города представила эскиз бульвара Школьного. Ходила по этой неосвещенной гряземерзкой территории 10 лет в школу – приятного мало. Так что аллилуйя. �� Хотите, чтобы в вашем районе тоже благоустроили зеленку? Приходите голосовать за неё 16 февраля. �� Школьный соединяет Платановый бульвар с микрорайоном Новый город. Геометрически бульвар охватывает школы 89 и 87. Именно поэтому жители микрорайона так активно выступали за его создание. В 2015 году бульвар был сформирован и наименован. �� В 2018 году совместно с Западным округом и @bureau_ard мы провели два выездных проектных семинара с жителями и стейкхолдерами территории, где определили, какими функциями должен обладать сегодняшний пустырь. Но по рейтинговому голосованию на 2019 год эта территория не прошла. Зато прошла на 2020. �� Мы проанализировали, как движутся человеческие потоки: мамы с детьми, школьники, транзитный пешеходный трафик. И проложили дорожки в соответствии с этим. Эскиз территории выполнен @bureau_ard , за что им огромное спасибо �� �� На основании анализа во время проектных семинаров была разработана Схема функционального зонирования территории, которая включала в себя центральную площадь, большое место для отдыха как раз-таки там, где родители ждут своих детей из школы, игровые площадки, спортивные площадки, место для общения, место для шахмат и зону променада. Фишкой территории станет большая пергола с качелями. �� На бульваре планируется к высадке 85 хвойников, 164 лиственных дерева, 1693 кустарника и 88 Кустов лаванды. По факту большинство оставшихся незастроенными зелёных участков по городу - коридоры, а точнее, ковры коммуникаций. На них деревья сажать нельзя. Так что проектировщики буквально ходили по минному полю, когда делали дендроплан. �� На слайде можно увидеть, как выглядел план территории до и после проектных семинаров и что вообще изменилось. �� Надеюсь, реализация не подведёт ✊ удачи Департаменту городского хозяйства в строительстве!
Читайте также
Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.