Ремонт, выделенные полосы, борьба с пробками. Что ждет дороги Краснодара в ближайшее время?

Будут ли в Краснодаре убирать кольцевое движение на перекрестках? Что изменилось после отмены маршруток? Когда появятся новые трамваи? Какова себестоимость перевозки пассажиров в общественном транспорте? Как регулируют светофоры? Эти и другие вопросы Юга.ру задали директору департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Владимиру Архипову. Ремонт дорог в Краснодаре Организация дорожного движения Общественный транспорт

Ремонт дорог в Краснодаре

Владимир Архипов директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара

Когда закончится ремонт улицы Тургенева? — Сроки остаются теми же, мы прикладываем все усилия, чтобы к 20 октября пустить движение по Тургенева от Северной до Гагарина. Возможно, будем что-то доделывать вне проезжей части (устанавливать знаки, например), но это не помешает движению на дороге. Где еще в этом году будет ремонт дорог? — Мы ремонтируем дороги по программе БКД — «Безопасные и качественные дороги». В этом году в нее вошли 64 объекта, из которых 62 в работе и полностью готов 21. По БКД получилось сэкономить, и мы планируем отремонтировать на эти деньги всю ул. 1 Мая. Работы начнутся в конце сентября — октябре. Есть еще другая программа с финансированием из краевых средств — «Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения Краснодарского края». По этой программе мы планируем выйти на три дороги — Гагарина, подъездную к НСТ «Кубанское яблоко» в поселке Дружелюбном и Октябрьскую в поселке Лазурном. Ремонт ул. Тургенева идет по этой же программе. План на 2019 год уже разработан, но пока рано его озвучивать, сейчас идет согласование с Минтрансом.

Глава администрации Краснодара Евгений Первышов предложил создать службу для содержания ливневок. Когда, предположительно, она появится? Сможет ли этот шаг полностью решить проблему подтоплений после дождей? Как быть с теми районами, где ливневка отсутствует?

— Мы, департамент транспорта и дорожного хозяйства, предлагаем создать муниципальную службу по содержанию ливневой канализации. Мы подготовили свои предложения по количеству бригад, по оснащению их водооткачивающей и каналопромывочной техникой и так далее. Управление гражданской защиты также подготовило свои предложения. Глава будет принимать решение, откуда изыскивать денежные средства на лизинг.

Организация дорожного движения

Каким образом рассчитывали новую организацию движения на Зиповском кольце? Изменится ли разметка на перекрестке ул. Офицерской и Ростовское шоссе или сейчас нанесен финальный вариант? — Разметка изменилась и останется в том виде, в котором она сейчас. Проект по ликвидации этого кольца попал в разработку порядка восьми лет назад. Тогда в городе были другие подрядные организации. Одна из проектных контор, которая существовала в то время, дала свои предложения по ликвидации кольца. Мы ликвидировали его в рамках ремонта на ул. Офицерской, но хочу отметить, что это не все, что мы сделали для улучшения заезда и выезда из города в северном направлении.

Мы изменили организацию дорожного движения по Зиповской на подходе к Ростовскому шоссе, отремонтировали Офицерский путепровод, улучшили качество дорожного покрытия, из-за этого повысилась средняя скорость движения. Мы добавили еще одну полосу на въезд в город, сделали разграничение поворотов, сделали островки. Плюс мы откорректировали работу группы светофоров начиная с Ростовского шоссе/Зиповской, Т-образные перекрестки, пересечение с ул. Коммунаров, потом с ул. Красной, на пересечении Офицерской/Шоссе Нефтяников. Все они работают как единый светофорный объект, связь идет через нашу программу. Мы считаем, и это заметно, что проезжаемость участка улучшилась примерно на 30%. Жители города это оценивают. Глупец тот, кто скажет, что там не улучшилась пропускная способность.

Где еще планируете менять дорожное движение на кольцах? — На пересечениях Селезнева с Ялтинской, Красных Партизан и Аэродромной, Сормовской и Дежнева . Идеи по ликвидации колец есть, но пока на стадии прорисовки. Мы смотрим, как это можно реализовать.

Перекрестки с кольцевым движением, на которых планируется реконструкция. Урбанисты из «Городских решений» в интервью Юга.ру выражали мнение о том, что «перестройка кольца не улучшит ситуацию с пробками в центре, а ухудшит ее в утренние часы. Поток автомобилей с Ростовского шоссе наполнит узкие улицы в центре города». Как вы можете это прокомментировать? — Я считаю, что это ничем не обоснованные слова. У нас есть контакт с Высшей школой экономики. Она моделирует дорожную ситуацию на наших узловых перекрестках в испанской программе AIMSUN. Специалисты рисуют в моделях существующую ситуацию, потом предлагают изменения, прорисовывают в модели, и она показывает, какой будет результат. Так вот, они показали свое видение перекрестка на Зиповской, и оно совпало с тем, что мы выполнили. «Узкие улицы в центре заполнят автомобили» — это их частное мнение, которое оказалось ошибочным.

Где еще появится вафельная разметка? Как вы оцениваете ее эффективность? Как контролируете соблюдение? Есть ли данные по штрафам? — Пока больше нигде не планируем. Мы рассчитываем, что люди будут к ней постепенно привыкать. Наилучший эффект от вафельной разметки достигается, когда она работает в комплексе с камерами контроля. Это не те же камеры, которые контролируют скоростной режим на дорогах, а специальные для вафельной разметки. Такие камеры устанавливает краевая структура ГКУ «Безопасный регион», и пока они поставили камеру на пересечении Северной и Коммунаров, а остальные появятся не раньше следующего года. Пока люди не очень часто соблюдают вафельную разметку. Размер штрафа — тысяча рублей. Данных по штрафам у нас пока нет. [29 августа полиция Краснодара сообщила, что с начала мая в краевом центре выявили 236 нарушений правил проезда перекрестков — Юга.ру.]

Сейчас вафельная разметка нанесена на шести перекрестках улиц:

Красная — Калинина;

Красная — Северная;

Красная — Одесская;

Красная — Гаврилова;

Северная — Леваневского;

Северная — Коммунаров.

Перекрестки, на которых нанесена вафельная разметка. Каким образом вы настраиваете работу светофоров, какие используете данные при расчете количества секунд на красный и зеленый свет? Какую роль они играют в образовании пробок? Не планируете ли организовать аналог московского ЦОДД (Центр организации дорожного движения) с управлением светофорами и потоками движения онлайн? — Есть нормативные документы и государственные стандарты, которые определяют механизм работы светофора. У каждого светофора есть цикл работы, у каждого цикла — несколько фаз. Все эти циклы и фазы, временная диаграмма работы светофора рассчитываются специалистами нашего департамента и Центра мониторинга дорожного движения МКУ, а также нашей подрядной организацией СМЭУ, с которой у нас заключен контракт на содержание светофорных объектов в этом году. У каждого светофора может быть несколько режимов работы для разного времени суток и дня недели, доходит до пяти-шести. Режимы рассчитывают на основе интенсивности движения в эти промежутки времени. При необходимости работу светофоров можно корректировать в реальном времени. Мы используем Автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД), в нее включены 95% светофоров. Постепенно идем к созданию аналога ЦОДД. В Центре мониторинга дорожного движения и транспорта, подведомственном нам, есть зал с видеостеной, на которую мы выводим видео со многих перекрестков города с программы «Безопасный город». Отслеживая ситуацию онлайн, мы можем через наш сервер управлять светофором. Если мы видим, что появляется затор, произошло ДТП или какой-то еще форс-мажор, мы можем удаленно переключить светофор. Особое внимание уделяем в утренние и вечерние часы пик. Планируем его дальше развивать, набрать туда немного больше диспетчеров, но это уже будет в 2019 году. Сейчас там работают несколько человек.

Как администрация борется с пробками? Какие технические средства применяет? — Я не раз говорил, у нас есть концепция по борьбе с пробками, последние пять-шесть лет мы ее постепенно реализуем . Там больше 14 мероприятий, проведение которых улучшит ситуацию на дорогах, — это и реконструкция въездов и выездов из города (этим занимаются краевые и федеральные дорожники, но мы с ними на связи), в том числе по Ростовскому шоссе, Елизаветинскому, Восточному обходу. Сюда же входит ликвидация кольцевых пересечений, платные парковки, развитие велосипедного движения, ограничение въезда грузового транспорта в определенные городские зоны. Эти мероприятия мы либо сами реализуем, либо отслеживаем реализацию нашими краевыми и федеральными коллегами. Работает Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), мы используем испанскую программу транспортного моделирования AIMSUN (в ней мы моделируем сложные перекрестки, например). Плюс нам помогают сотрудники ВШЭ.

Мы смоделировали 16 узловых перекрестков и на первых четырех-пяти будем менять организацию дорожного движения уже осенью — если требуется только изменение дорожной разметки, переустановка знаков, небольшая реконструкция светофоров. Где конкретно, пока не буду говорить. Перекрестки, где нужно более существенное вмешательство, например ликвидировать зеленые зоны, мы возьмем в работу позже, планируем в 2019 году. Где требуется серьезная разработка проектно-сметной документации, там будем надеяться, что в 2019 году сможем спроектировать отдельные вещи, а в 2020‑м реализовать с помощью финансирования администрации края.

Как администрация планирует обеспечивать доставку жителей агломерации в город, предлагая отказываться от личного транспорта? Планируется ли такая работа вообще?

— Ежедневно в Краснодар въезжает порядка 150 тыс. транспортных средств из соседних районов. Специалисты ВШЭ разрабатывают три программы: комплексную схему организации дорожного движения для агломерации, комплексное развитие транспортной инфраструктуры, комплексную схему организации работы общественного транспорта, в том числе пригородного. Сотрудничество закончится 30 ноября этого года. Эти программы помогут определить сценарий развития транспортной инфраструктуры. Сейчас мы ждем предложения от ВШЭ о развитии маршрутов общественного транспорта в краткосрочной перспективе на ближайшие три года и в долгосрочной — до 2037 года. Хочу подчеркнуть, что опыт всех крупных европейских и американских городов показывает нам, что ограничения для личного транспорта должны быть. И дальнейшие ограничения будут — платные парковки, возможно, платный въезд в центр города, полосы для общественного транспорта (создавая их, мы будем отбирать территорию у личного транспорта). Ограничения в ближайшие годы будут развиваться, другого выхода нет. Неконтролируемый уровень автомобилизации в десятки раз превышает развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Общественный транспорт

Какой эффект вы наблюдаете из-за отмены маршруток № 13 и 27, что поменялось? Стали ли троллейбус № 20 и трамвай № 4 приносить больше дохода? — Мы оптимизируем маршрутную сеть Краснодара, стараемся уменьшить транспортную нагрузку на основные артерии. В том числе убираем дублирующие маршруты и обеспечиваем приоритет общественному транспорту большей вместимости , то есть трамваям, троллейбусам и автобусам. Эффект, на который мы надеемся, — более безопасные и комфортные условия для перевозки пассажиров, а также сокращение издержек. На данный момент мы снизили уровень дублирования маршрутов на 15-20% и обеспечили стабильную работу маршрутов троллейбусов и автобусов в Комсомольском, на Гидрострое, в Фестивальном и Пашковском микрорайонах. Мы отменили автобусные маршруты № 13 и 27, продлили и увеличили количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 13, ввели дополнительные троллейбусы на маршруте № 20, изменили схему движения автобусного маршрута № 44. Что это дало? Прежде всего это не ухудшило транспортное обслуживание населения.

Количество пассажиров на троллейбусном маршруте № 13 увеличилось на 28%, а на троллейбусном маршруте № 20 — на 1%. Пассажиропоток на трамвайном маршруте № 4 не увеличился, но мы этого и не ожидали. Мы проанализировали, что после изменения схем движения автобусных маршрутов № 30, 176А и 2, а также после отмены автобусных маршрутов № 35 и 53 альтернативные маршруты смогут удовлетворить потребности пассажиров. Общее количество пересадок, которые делает пассажир, чтобы попасть в любую точку города, не превышает двух. Это соответствует социальному стандарту транспортного обслуживания (учрежденного Министерством транспорта РФ 31.01.2017 № НА‑19‑Р). Таким образом, мы считаем, что автобусные маршруты № 53 и № 35 отменены целесообразно. При этом мы выяснили, что автобусные маршруты № 5 и 39 востребованы пассажирами и альтернативные маршруты не смогут их заменить. Так что эти маршруты мы отменять не будем.

Они рентабельны? — К сожалению, несмотря на эти меры, троллейбусы могут не выйти на рентабельный уровень , но все же станут менее убыточными. А вот трамвайные маршруты рентабельны, так как это наиболее востребованный вид транспорта в Краснодаре , на его долю приходится более 40% от всего объема перевозок пассажиров. Это происходит в том числе за счет того, что часть трамвайных путей проходит по обособленным полосам движения.

В Краснодаре больше половины трамваев нуждаются в капремонте. В конце июня стало известно, что на их обновление выделят 3 млрд рублей, по миллиарду в 2019, 2020 и 2021 году. То есть в 2019 году уже появятся новые вагоны? Какие есть подробности — откуда их закажут, на каких маршрутах заменят? Субсидии какого размера получит город на покупку трамваев? — В 2019–2021 году на трамвайные вагоны из краевого бюджета выделят 3 млрд рублей, еще 225,9 млн рублей — из городского. На эти деньги мы планируем приобрести 87 трамвайных вагонов, из которых 31 — в 2019 году, 30 вагонов — в 2020 году и еще 26 — в 2021 году. В России трамваи производят три завода — ООО «ПК Транспортные системы», Усть-Катавский вагоностроительный завод им. Кирова и АО «Уральский завод транспортного машиностроения». Любой из них может подать заявку на участие в тендере. Мы планируем закупить односекционные и трехсекционные трамвайные вагоны. В первую очередь мы заменим морально и технически устаревшие вагоны на маршрутах № 4, 5, 20 и 22.

Вы упомянули, что планируете вернуть выделенные полосы для общественного транспорта. Когда это произойдет? — Планы есть, но прежде чем выделять полосы для общественного транспорта, мы будем моделировать ситуацию. Для этого в июне текущего года сотрудники департамента транспорта прошли обучение программе AIMSUN по моделированию транспортных потоков. Сейчас мы начинаем прорабатывать некоторые участки города. Понятно, что улучшения для общественного транспорта влекут ухудшения для личного транспорта, но нельзя из четырех полос по Северной взять одну полосу для общественного транспорта и сказать: для машин хватит и трех . У нас был такой опыт. Выделенные полосы нужны вот почему. Комфортабельный автобус может перевезти гораздо больше людей на квадратный метр дороги, чем поместится в трех-четырех машинах на этой же площади. Да, большинство водителей будут не согласны просто потому, что они никогда не будут готовы пересесть с личного на общественный транспорт , особенно девушки, которым очень нравится за рулем курить сигарету, краситься, разговаривать по телефону. Но в итоге люди поймут, что могут проехать с комфортом на автобусе, где будет работать кондиционер.

Нужно покупать новые автобусы и трамваи. Но общественный транспорт не может развиваться, если у него не будет приоритета. Мы не можем сначала купить тысячу автобусов и пообещать перевозчикам, что потом появятся выделенные полосы. Новые автобусы покупают из краевых и муниципальных субсидий, но перевозчики должны начать перевозить больше пассажиров, чтобы за свой счет тоже покупать более качественный подвижной состав. Человек поймет, что в пробке ему ехать 2-2,5 часа, а на автобусе он может проехать за полчаса, тогда это будет ощутимо и понятно. Даже Москва, имея метро, все равно выделяет полосы для общественного транспорта, зажимая в тиски личный транспорт. Кроме того, по полосам для общественного транспорта можно ездить велосипедистам и легальным такси.

Десятки раз проводились исследования, что выгоднее: ездить на работу на такси или на личном автомобиле. Получается, что на такси, потому что вы не будете ремонтировать автомобиль, заправлять, мыть, оплачивать страховку и так далее. Все говорят: да, мы это понимаем, но хочется съездить на природу, а в тот же Геленджик такси стоит около 4 тыс. Но есть и другие сервисы, которыми можно воспользоваться. Понятно, что людям комфортнее поехать на своей машине в любое время. Нужно кооперироваться: ехать с друзьями, у которых есть автомобиль. У меня тоже нет личного транспорта, я езжу на море с друзьями. По городу передвигаюсь на служебном автомобиле, но он не всегда доступен: бывает, что я его отдаю сотрудникам для срочного выезда. Я вызываю такси, которое приезжает за пять минут. По центру города можно быстро проехать и на автобусе, и на трамвае. Жарко, конечно, но новые трамваи будут с кондиционерами. Мы планируем, что кондиционеры будут более мощные, чем те, которые есть сейчас в некоторых составах.

В будущем выделенные полосы появятся на проспекте Чекистов, ул. Тургенева, Дзержинского, Тюляева, Ялтинской, Ставропольской, 1 Мая, Красной, Офицерской, Колхозной, 40-летия Победы, Селезнева, Красных Партизан, Северной. Общая протяженность выделенных полос составит 40 км. Сейчас в городе выделенные полосы составляют в общей сложности 10 км.

В апреле администрация закрыла троллейбусные маршруты № 11, 21, 31. Почему, как вы считаете, они были нерентабельны? Сколько вообще в среднем стоит один маршрут троллейбуса, трамвая и автобуса в день? — Мы отменили троллейбус № 11 на основании данных о пассажиропотоках на этом маршруте. Фактическое наполнение троллейбусов в часы пик не превышало 15% от вместимости троллейбуса. В среднем за один рейс по маршруту проезжали 18 человек, а нередко в троллейбусе одновременно находилось от 1 до 5 человек. Убытки от 11‑го маршрута составляли более 1 млн рублей в месяц. При этом на всей протяженности маршрута краснодарцы пользовались альтернативными автобусными маршрутами. Например, прямое транспортное сообщение от ТЦ «Восточно-Кругликово» до ЦКР обеспечено автобусными маршрутами № 46 (ЦКР — поселок Плодородный) )и № 45 (Краснодар-1 — микрорайон «Губернский»). Кроме того, от ТЦ «Восточно-Кругликово» до остановки на ул. Филатова проходят шесть автобусных маршрутов — № 47, 48, 51, 58, 78, 101А. Маршруты № 21 и 31 не отменялись, с 13 мая их движение ограничено до пересечения с ул. 40-летия Победы по ул. Домбайской. Это сделано из-за реконструкции кольца на пересечении Черкасской и Восточно-Кругликовской. В этом году КТТУ планирует за свой счет продлить троллейбусную линию от ул. Черкасской по ул. Восточно-Кругликовской до ул. Домбайской. Троллейбусы будут доезжать до новых ЖК и, следовательно, увеличится количество пассажиров.