Зачем отменяют маршрутки в Краснодаре? Отвечает мэрия города

В начале февраля в Краснодаре прекратили свою работу маршрутки № 13 и 27. В августе и сентябре отменят еще пять маршрутов. Для того чтобы понять, зачем убирают маршрутки с улиц города, Юга.ру обратились за разъяснением в городскую администрацию.

Почему закрываются маршруты общественного транспорта? По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимира Анфиногенова, смысл таких мероприятий заключается в оптимизации работы общественного транспорта. Власти хотят уйти от дублирующих друг друга маршрутов и при этом обеспечить приоритет транспорту большой вместительности — автобусам, трамваям и троллейбусам. Они провели анализ и выявили: часть маршрутов у пассажиров вообще не востребованы, а отдельные маршруты на 80–90% накладываются на другие и увеличивают тем самым транспортную нагрузку на магистральные улицы города.

Почему сократили 27-ю, а не, например, 44-ю маршрутку? Официально все объясняется просто — путь следования маршрута № 27 почти на 80% совпадает со схемой троллейбусного маршрута № 20, который идет из КМР до вокзала «Краснодар-I». Тогда как маршрутка № 44 совпадает с этим троллейбусом всего на 65%. Выбор был сделан в пользу 44-й. А еще, перед тем как отменить один из ключевых для жителей КМР маршрутов, городские службы изменили расписание автобусов, соединяющих Комсомольский с другими районами города. Раньше на маршрут № 27 ежедневно выходило 19 автобусов вместимостью 23 человека с интервалом движения 11 минут в час пик. Сегодня на 20-м маршруте работает 16 троллейбусов, следующих с интервалом 9‑10 минут. Также ежедневно из Комсомольского микрорайона на линию выходит 28 автобусов большой вместимости № 10 (КМР — 1‑е отделение учхоза «Кубань») и 24 автобуса № 14 (КМР — ФМР).

С какой целью изменили схему движения некоторых автобусных маршрутов? По официальной версии, схему движения маршрутов № 8, 20, 65 и 95 изменили, чтобы, во-первых, разгрузить улицу Октябрьскую. Во-вторых — обеспечить транспортом многоэтажки и офисы на Кубанской Набережной. По версии частных перевозчиков — власти сделали так, чтобы люди передвигались по центру на муниципальных троллейбусах, а не на частных маршрутках. Так что истина, судя по всему, где-то посередине.

В прошлом году отменили несколько маршрутов. Это повысило доход КТТУ?

Да. Но отмена отмене рознь. Так, эффект от отмены автобусного маршрута № 12 оказался незначительным, поскольку пассажиры данного маршрута, популярного в 2000–2010 годах, задолго до его отмены пересели на альтернативные виды транспорта. Фактически, утверждает мэрия, на момент закрытия этот маршрут перевозил не более 100 человек за один день — и отказ от этого автобусного маршрута принес экономический эффект не городу, а перевозчику, уменьшив его убытки. А вот отмена маршрута № 15 (аэропорт — железнодорожный вокзал Краснодар-I — ул. Конгрессная) позволила на 8% увеличить пассажиропоток на троллейбусном маршруте № 7 (железнодорожный вокзал Краснодар-I — аэропорт).

Очевидно, что маршрутная сеть совершенно необязательно должна состоять из маршрутов, позволяющих добраться без пересадок из одной точки города в любую другую Владимир Анфиногенов

По словам чиновников, меры, принятые городскими службами, уже позволили снизить уровень дублирования маршрутов на 15–20% и помогли повысить объем перевозок пассажиров автобусами большой вместимости, троллейбусами и трамваями.

Владимир Анфиногенов, заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара:

— Хотелось бы отметить, что уменьшение маршрутов не самоцель. Задача — устранить дублирование и нарастить частоту движения общественного транспорта. Система перевозок должна стать связанной сетью маршрутов, каждый из которых получает пассажиров от другого. Таким образом, люди смогут быстрее добраться до точки назначения. И что немаловажно — появляется уверенность в общественном транспорте за счет более стабильной и регулярной его работы с небольшими интервалами движения. Очевидно, что маршрутная сеть совершенно необязательно должна состоять из маршрутов, позволяющих без пересадок добраться из одной точки города в любую другую. Не в этом выражается эффективность системы общественного транспорта. Цель эффективной системы общественного транспорта (помимо всяких прочих факторов) — сокращение времени, затраченного на поездку из пункта А в пункт Б.

Где и когда появятся новые трамвайные или троллейбусные маршруты? Генеральным планом предусмотрена трамвайная линия по улице Московской от улицы Солнечной до улицы им. Петра Метальникова и трамвайная линия от улицы Красных Зорь до улицы им. Героев Разведчиков, по улице им. Героев Разведчиков до улицы Черкасской. Но о конкретных сроках реализации данного проекта чиновники сказать не могут. Определение сроков строительства трамвайной линии станет возможным после надлежащего оформления земельно-правовой документации, а также проведения процедуры изъятия земельных участков. На практике это может растянуться на долгие годы.