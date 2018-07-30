Власти Краснодара рассказали, где и когда начнут строить новые трамвайные линии
Власти Краснодара рассказали о планах по организации четырех новых трамвайных веток, которые будут продолжать уже существующие линии
По предварительным данным, общая протяженность новых трамвайных путей составит почти 26 км. Строительство смогут начать в 2020-2021 годах после проведения экспертиз.
Сейчас власти прорабатывают вероятность строительства четырех трамвайных веток: в Восточно-Кругликовском микрорайоне от улицы Красных Зорь до Домбайской, продолжение от Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей, от Бершанской до аэропорта «Пашковский» и по Московской до Петра Метальникова, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Планируется, что трамвайная ветка в Восточно-Кругликовском районе пройдет по улице Красных Зорь — от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом по Домбайской, 8/1 в Прикубанском округе. Протяженность линии в оба конца составит 9,5 км. Веткой смогут регулярно пользоваться около 100 тыс. горожан.
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Трамвайная линия на улице Мачуги от Трамвайной далее пройдет по улицам Автолюбителей, Невкипелого с разворотным кольцом у ЖК «Мелодия» в Карасунском округе. Протяженность составит 6,8 км. На трамваях по этой линии смогут ездить до 150 тыс. жителей.
Сейчас специалисты готовят проект планировки трамвайной ветки по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова с разворотным кольцом около ТЦ «Магнит».
Планируется издать постановление о подготовке территории к продолжению трамвайной ветки по улице Бершанской до аэропорта. Протяженность составит 4,5 км, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
По словам главы города Евгения Первышова, трамвай является главным видом транспорта Краснодара, и основная задача властей — строить новые трамвайные линии и обновлять подвижной состав.
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10 июля Евгений Первышов заявил, что Краснодару на федеральном уровне подтвердили возможность получить субсидии на покупку новых трамваев. Городу выделят из краевого бюджета 3 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. На эти средства планируется в течение трех лет купить более 100 низкопольных трамваев.
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