Власти Краснодара рассказали, где и когда начнут строить новые трамвайные линии

Власти Краснодара рассказали о планах по организации четырех новых трамвайных веток, которые будут продолжать уже существующие линии

По предварительным данным, общая протяженность новых трамвайных путей составит почти 26 км. Строительство смогут начать в 2020-2021 годах после проведения экспертиз.

Сейчас власти прорабатывают вероятность строительства четырех трамвайных веток: в Восточно-Кругликовском микрорайоне от улицы Красных Зорь до Домбайской, продолжение от Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей, от Бершанской до аэропорта «Пашковский» и по Московской до Петра Метальникова, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Планируется, что трамвайная ветка в Восточно-Кругликовском районе пройдет по улице Красных Зорь — от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом по Домбайской, 8/1 в Прикубанском округе. Протяженность линии в оба конца составит 9,5 км. Веткой смогут регулярно пользоваться около 100 тыс. горожан.