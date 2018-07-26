Мэр Краснодара: Проект планировки ливневого коллектора для Музыкального микрорайона утвердят в ноябре

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал горожанам о сроках и условиях строительства ливневого коллектора для Музыкального микрорайона

Он заявил, что коллектор и система водоотведения важны не только для жителей улицы Московской, но и для тех, кто живет на Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской. Сейчас на этих территориях возведена насосная станция, сети построены на 70%, но их не эксплуатируют, им нужен выход — коллектор на улице Петра Метальникова. Для этого надо проложить трубы на нескольких участках. На улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова необходимо построить 1,5 км коллектора, в районе пересечения улиц Российской и Петра Метальникова — около 200 метров. Нужно проложить трубы на Ростовском шоссе под железной дорогой — около 500 метров, и от Ростовского шоссе до улицы Дзержинского с проколом под дорогой.

По словам Первышова, работу осложняет то, что улица Московская от Солнечной до Петра Метальникова является предметом судебного разбирательства. «Одна компания, не без участия которой появился Музыкальный микрорайон, хочет отсудить у города эту дорогу или получить за нее компенсацию в виде участков или денег в 500 млн рублей. Пока суд не завершится, мы не можем ничего сделать за счет бюджета в районе дороги», — сказал мэр. Глава города отметил, что воду из коллектора собираются выводить в канал, который ведет к балке реки Осечки. Он сможет принять ливневые воды. Само русло находится в районе хутора Копанского, но канал через поля существует. Мэр уточнил, что его необходимо будет расчистить. В перспективе предлагают вместо канала прокладывать трубы и строить очистные сооружения.

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Первышов сказал, что для вывода ливневой воды есть еще один вспомогательный вариант. Предлагается использовать пруд-накопитель в районе Ростовского шоссе со стороны улиц Жигулевской и Автомобильной. Он находится в муниципальной собственности. Сейчас специалисты прорабатывают вариант, который позволит сбрасывать воду в пруд. Мэр сообщил, что проекты планировки и межевания территории, на которой будут строить ливневую канализацию, планируют утвердить в ноябре. К февралю-марту проекты собираются скорректировать. Параллельно с проектированием власти города собираются проводить процедуру изъятия земли там, где это необходимо.

Мэр отметил, что в следующем году администрация города создаст собственную службу по содержанию городской ливневой канализации и намерена купить необходимую технику. Возможно, что в 2019 году приступят к строительству. Первышов подчеркнул, что основная проблема для реализации проекта — это финансирование. Всего потребуется более 1 млрд рублей. Он уточнил, что деньги планируют выделять из городского бюджета. Но для этого придется некоторые проекты, например по благоустройству районов Краснодара, отложить до запуска в работу коллектора. Также мэрия намерена обратиться за поддержкой к губернатору. По предварительным расчетам, реализация проекта займет два-три года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, вопрос о строительстве ливневого коллектора обсуждали не раз. Например, летом 2016 года в Краснодаре из-за ливня в Музыкальном микрорайоне сложилась критическая ситуация. Тогда вода поднялась выше 1,5 м. При этом вышла из строя насосная станция по откачке воды с улицы Московской до Петра Метальникова. После происшествия Владимир Евланов, который был на тот момент мэром, заявил, что для решения проблемы подтопления всей северо-восточной части города необходимо достроить ливневый коллектор на улице Петра Метальникова. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал рассмотреть вопрос финансирования достройки коллектора.

В этом году днем 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены дороги. К вечеру движение по дорогам возобновилось в штатном режиме везде, кроме Московской — там последствия ливня продолжали ликвидировать всю ночь и на следующий день. Спасателям пришлось эвакуировать пассажиров маршрутки, затонувшей на этой улице, с помощью лодки.

Активисты планировали провести «заплыв в Музыкальном море» «после дождя в четверг», 26 июля. В мероприятии должны были принять участие десять человек. В администрации Краснодара отказали в проведении мероприятия.