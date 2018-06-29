Власти Кубани выделят Краснодару 3 млрд рублей на покупку новых трамваев

В Краснодаре больше половины трамваев нуждаются в капремонте, на их обновление выделят 3 млрд рублей

Об этом стало известно на совещании, посвященном развитию краевого центра, которое провел вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Как сообщил глава города Евгений Первышов, из 268 единиц трамвайных вагонов 150 требуют капитального ремонта и больших вложений.

«Этот вопрос должен быть сдвинут с мертвой точки. Трамвай — визитная карточка города и одно из основных направлений транспортной инфраструктуры города. Обновление состава на современные, и, конечно, кондиционированные вагоны сегодня необходимо», — сказал Алексеенко.

Вице-губернатор Игорь Галась в свою очередь отметил, что край готов выделить 3 млрд рублей на эти цели — по миллиарду на 2019, 2020 и 2021 годы. Однако, добавил он, для этого нужно подготовить ряд документов — в том числе техзадания для компаний-производителей.

Андрей Алексеенко поручил профильным министерствам подключиться к этому вопросу и проработать его в ближайшее время, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, с 20 апреля в общественном транспорте Краснодара проезд подорожал до 26 рублей. Однако директор МУП «КТТУ» Александр Грачев отметил, что в новый тариф не заложены средства на покупку новых единиц подвижного состава. Он также рассказал, что сейчас идет разработка программы модернизации предприятия и развития трамвайной сети в разные микрорайоны города.