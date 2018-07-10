Краснодар получит субсидии на покупку трамваев

Мэр Краснодара Евгений Первышов 10 июля сообщил, что городу на федеральном уровне подтвердили возможность получить субсидии на покупку новых трамваев

Как сообщали Юга.ру, в конце июля первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил о решении выделить Краснодару из краевого бюджета 3 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. На эти средства планируется в течение трех лет купить более 100 низкопольных трамваев.

По словам Первышова, федеральная субсидия может составить до 30% от стоимости техники.

«Это федеральная мера поддержки отечественных производителей трамваев, а также городов, которые занимаются обновлением подвижного состава общественного транспорта. Субсидия может достигать 30%. Если говорить о финансировании в размере 1 млрд рублей в год — это ежегодно дополнительно до 300 млн рублей, которые мы сможем направить на развитие Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления», — отметил мэр города.