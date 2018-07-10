Краснодар получит субсидии на покупку трамваев
Мэр Краснодара Евгений Первышов 10 июля сообщил, что городу на федеральном уровне подтвердили возможность получить субсидии на покупку новых трамваев
Это стало результатом рабочей поездки мэра Краснодара в Москву.
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Как сообщали Юга.ру, в конце июля первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил о решении выделить Краснодару из краевого бюджета 3 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. На эти средства планируется в течение трех лет купить более 100 низкопольных трамваев.
По словам Первышова, федеральная субсидия может составить до 30% от стоимости техники.
«Это федеральная мера поддержки отечественных производителей трамваев, а также городов, которые занимаются обновлением подвижного состава общественного транспорта. Субсидия может достигать 30%. Если говорить о финансировании в размере 1 млрд рублей в год — это ежегодно дополнительно до 300 млн рублей, которые мы сможем направить на развитие Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления», — отметил мэр города.
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Он добавил, что поддержка губернатора Кубани и участие в федеральных программах помогут Краснодару быстрее обновить трамваи, передает пресс-служба администрации города.
Сейчас около 150 трамваев из парка КТТУ выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Среди приоритетных задач по развитию общественного транспорта Краснодара — расширение трамвайной сети и строительство новых линий.
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