Мэрия Краснодара: Движение в районе моста на Офицерской существенно улучшилось

Краснодарский край

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара провел мониторинг дорожной обстановки в районе Офицерского путепровода после открытия для проезда всех полос

Как сообщали Юга.ру, ремонт путепровода на улице Офицерской начался в конце апреля в рамках проекта по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток.

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В начале июня на пересечении Офицерской и Ростовского шоссе изменилась схема движения, что привело к десятибалльным пробкам. После этого мэр Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить ремонт моста, и подрядчик перешел на круглосуточный режим работы.

12 июля ремонт путепровода завершили и для движения машин открыли по четыре полосы в каждую сторону.

«Мониторинг в утренний час пик 12 июля показал значительное уменьшение заторов на всех направлениях — как таковой пробки практически не было. Как на въезд в город со стороны Ростовского шоссе, по улицам Зиповской и Колхозной, так и на выезд — со стороны Красной и Коммунаров», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Он добавил, что специалисты департамента совместно с сотрудниками ГИБДД продолжат мониторинг, особенно в утренние и вечерние часы пик, чтобы организовать на перекрестке оптимальную схему движения транспорта и откорректировать работу светофоров, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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