Колючие акулы, 270 видов водорослей и мазутная катастрофа. В Международный день Черного моря вспомнили про уникальность и экологические проблемы водоема
31 октября отмечается Международный день Черного моря. Собрали интересные факты и события
31 октября 1996 года ежегодно празднуют международный день Черного моря. В этот день шесть стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных мероприятий.
Факты о Черном море:
- Является одним из самых молодых морей Земли, а 8 тыс. лет назад было пресноводным озером.
- Максимальная глубина — 2 тыс. 210 метров.
- Имело более 20 названий. Сначала греки назвали его «Негостеприимным» (Понт Аксинский), а потом переименовали в «Гостеприимное» (Понт Эвксинский). На Руси называли Русским или Скифским.
- На дне есть залежи нефти и газа, но их добыча нерентабельна.
- В акватории существуют два огромных водоворота. Они постоянно меняют свое местоположение, но никогда не оказываются рядом с берегами.
- Имеет круговую схему течений. Почти все, что попадает в воду, остается там навсегда.
- Подводный мир включает более 270 видов водорослей, не менее 600 видов планктона, 200 видов моллюсков и 160 видов рыб.
- Около 90% всей биомассы составляют медузы. Они размножились из-за интенсивного вылова рыбы и нарушения экобаланса.
- Водится колючая акула (катран), которая боится людей, поэтому никогда не подплывает к берегам.
- Практически отсутствуют глубинные жители, потому что вода на глубине ниже 150 метров сильно насыщена сероводородом.
- Называют крупнейшим «кладбищем кораблей». По данным на 2020 год, в акватории Крыма обнаружили более 2 тыс. судов, затонувших в различные от времен Боспорского царства до Великой Отечественной войны.
Депутат предложил переименовать Черное море в Русское:
Экологический праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание к загрязнению вод, незаконной ловле рыбы и другим проблемам. Ранее исследования неоднократно показывали, что жизнеспособность морской среды ухудшилась. Но за последний год акватория пережила масштабную экологическую катастрофу
В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтью. Суда везли 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море. Ущерб окружающей среде оценили в 85 млрд рублей.
После аварии мазут попал на побережье Краснодарского края. Больше всего пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района. Летом Росприроднадзор признал их опасными для отдыха. Из-за этого летом Анапа потеряла 3 млн туристов.
С начала катастрофы на берегу стали находить пострадавших и мертвых птиц, рыб и животных, испачканных в мазуте. Для их спасения и очистки пляжей привлекли волонтеров. Однако в Анапе из 8,2 тыс. найденных птиц погибло 6,4 тыс. особей.
В июле в Росприроднадзоре заявили, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна, они угрожают окружающей среде.
В конце октября стало известно, что к берегам Тамани и Темрюка приближается новое пятно из 900 тонн мазута. В регионе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов. Экологи рассказали, почему в акватории произошел повторный разлив.
Как писали Юга.ру, ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом.