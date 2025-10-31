Колючие акулы, 270 видов водорослей и мазутная катастрофа. В Международный день Черного моря вспомнили про уникальность и экологические проблемы водоема

31 октября 1996 года ежегодно празднуют международный день Черного моря. В этот день шесть стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных мероприятий. Факты о Черном море :

Экологический праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание к загрязнению вод, незаконной ловле рыбы и другим проблемам. Ранее исследования неоднократно показывали, что жизнеспособность морской среды ухудшилась. Но за последний год акватория пережила масштабную экологическую катастрофу

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтью. Суда везли 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море. Ущерб окружающей среде оценили в 85 млрд рублей.

После аварии мазут попал на побережье Краснодарского края. Больше всего пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района. Летом Росприроднадзор признал их опасными для отдыха. Из-за этого летом Анапа потеряла 3 млн туристов.