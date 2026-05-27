Венгерская метал-группа Ektomorf впервые выступит в Краснодаре и Ростове

  • Ektomorf в Москве, 2025 © Фото Александра Хорошилова, metalkings.org
Рокеры Ektomorf выступят в Краснодаре и Ростове-на-Дону в рамках большого тура по России (18+)

Концертное агентство «ГЕТ» анонсировало тур по России венгерских грув-металистов Ektomorf. Осенью группа посетит девять городов, включая Краснодар и Ростов-на-Дону. В программу войдут старые хиты и песни с нового альбома Heretic.

Выступление в Краснодаре состоится 8 октября в баре (Чапаева, 94), в Ростове — 9 октября в клубе «Родня Спейс» (Красноармейская, 33).

Группа Ektomorf образовалась в 1994 году в Будапеште. Музыка коллектива сочетает в себе элементы грув- и ню-метала, а также этнические мотивы. Ektomorf выпустили 18 альбомов. В 2025 году группа собрала полные залы в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщали Юга.ру, 7 мая фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае». В тот же день стало известно, что парад Победы решили провести впервые с 2022 года.

