Лучшие из проигравших. Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона

Реваншистские настроения перед финалом-2026 доминировали. У «Спартака» они присутствуют практически всегда, «Краснодар» же тяжело переживал потерю, казалось бы, лежавшего уже в кармане чемпионства. В итоге карман оказался пуст — и в обоих российских турнирах «быки» стали лишь лучшими из проигравших…

Оценки из разряда «не хватило чуть-чуть, в целом успешный сезон» я предлагаю оставить за скобками. С таким подходом очень сложно что-то выиграть. Вот, скажем, лондонский «Арсенал» не был чемпионом 22 года — и как вы думаете, считал бы (весьма возможный) финиш на втором месте удовлетворительным? «Байер» из Леверкузена не был чемпионом вообще никогда, но в 2024-м сломал традиции и ужастики от «Баварии» вроде «Леверкузену не обойти нас и через 100 лет».

Подобные задачи — забраться повыше, пройти подальше — и удовлетворение от итоговых поражений нормальны для «мелких» команд, и то не всегда (вот только что в Португалии выиграл Кубок представитель второго дивизиона «Торренсе»). Показная жалость не нужна в профессиональном спорте — более того, она совсем неуместна и, как правило, унизительна для жалеемых.

Великая шведская биатлонистка Магдалена Форсберг-Валлин выиграла шесть Кубков мира и шесть золотых медалей на мировых чемпионатах. Но Олимпиада так и осталась для нее недостижимой целью — лишь две бронзы. Думаете, она порадуется, если ее кто-то пожалеет?

«Краснодар» получил то, что заслужил. Погоня за двумя зайцами оказалась ему не под силу (о чем, кстати, я писал в одном из предыдущих материалов). Играя чуть ли не без замен, каждый раз пытаясь собрать пазл из половины нужных деталей, к финалу он почти лишился сил. Показателен момент с Кордобой — по словам Мурада Мусаева, колумбиец в самом начале финала получил травму и дальше уже не мог играть в привычном стиле. Ясно, что травм от усталости не бывает, но вот на ее фоне — очень даже. Не 20 и не 25 лет игроку все же…

Атаковать «Краснодар» и его тренера, как это делает изо дня в день Александр Мостовой (обзывая тренера нефутбольным человеком), — тоже не стоит. Мусаев искренне хотел, чтобы все было «как лучше», но обстоятельства оказались сильнее. Слава богу (или это я не там искал?), никто не повторяет опостылевший бред про «пенальти — это лотерея». Хотя нет… Сперцян выдал этот штамп. Крайне странно слышать про лотерею от игрока — зачем тогда вратари пишут себе шпаргалки, а лучшие пенальтисты отрабатывают удары? Для чего?

Никакая это не лотерея, как и вообще что бы то ни было в спорте (буллиты, например, или тай-брейки в теннисе). Это частный случай мастерства — да. Расскажите Сафонову (или Дукадаму), что они выигрывали в лотерею. Или великим пенальтистам нашего футбола — Владимиру Плоскине и Игорю Добровольскому.

Для меня уже вторые сутки остается удивительным выбор пенальтистов «Краснодаром». Можно было изображать что угодно — но ни в коем случае к точке нельзя было пускать Боселли и Ленини. Они-то и смазали свои попытки и второй раз за май стали могильщиками своего клуба…

Это — лотерея?