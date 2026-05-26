Лучшие из проигравших. Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает об упущенных трофеях «Краснодара» и неизбежности масштабных реформ в клубе.

Реваншистские настроения перед финалом-2026 доминировали. У «Спартака» они присутствуют практически всегда, «Краснодар» же тяжело переживал потерю, казалось бы, лежавшего уже в кармане чемпионства. В итоге карман оказался пуст — и в обоих российских турнирах «быки» стали лишь лучшими из проигравших…

Серебро с привкусом горечи:

Оценки из разряда «не хватило чуть-чуть, в целом успешный сезон» я предлагаю оставить за скобками. С таким подходом очень сложно что-то выиграть. Вот, скажем, лондонский «Арсенал» не был чемпионом 22 года — и как вы думаете, считал бы (весьма возможный) финиш на втором месте удовлетворительным? «Байер» из Леверкузена не был чемпионом вообще никогда, но в 2024-м сломал традиции и ужастики от «Баварии» вроде «Леверкузену не обойти нас и через 100 лет».

Подобные задачи — забраться повыше, пройти подальше — и удовлетворение от итоговых поражений нормальны для «мелких» команд, и то не всегда (вот только что в Португалии выиграл Кубок представитель второго дивизиона «Торренсе»). Показная жалость не нужна в профессиональном спорте — более того, она совсем неуместна и, как правило, унизительна для жалеемых.

Великая шведская биатлонистка Магдалена Форсберг-Валлин выиграла шесть Кубков мира и шесть золотых медалей на мировых чемпионатах. Но Олимпиада так и осталась для нее недостижимой целью — лишь две бронзы. Думаете, она порадуется, если ее кто-то пожалеет?

«Краснодар» получил то, что заслужил. Погоня за двумя зайцами оказалась ему не под силу (о чем, кстати, я писал в одном из предыдущих материалов). Играя чуть ли не без замен, каждый раз пытаясь собрать пазл из половины нужных деталей, к финалу он почти лишился сил. Показателен момент с Кордобой — по словам Мурада Мусаева, колумбиец в самом начале финала получил травму и дальше уже не мог играть в привычном стиле. Ясно, что травм от усталости не бывает, но вот на ее фоне — очень даже. Не 20 и не 25 лет игроку все же…

Атаковать «Краснодар» и его тренера, как это делает изо дня в день Александр Мостовой (обзывая тренера нефутбольным человеком), — тоже не стоит. Мусаев искренне хотел, чтобы все было «как лучше», но обстоятельства оказались сильнее. Слава богу (или это я не там искал?), никто не повторяет опостылевший бред про «пенальти — это лотерея». Хотя нет… Сперцян выдал этот штамп. Крайне странно слышать про лотерею от игрока — зачем тогда вратари пишут себе шпаргалки, а лучшие пенальтисты отрабатывают удары? Для чего?

Никакая это не лотерея, как и вообще что бы то ни было в спорте (буллиты, например, или тай-брейки в теннисе). Это частный случай мастерства — да. Расскажите Сафонову (или Дукадаму), что они выигрывали в лотерею. Или великим пенальтистам нашего футбола — Владимиру Плоскине и Игорю Добровольскому.

Для меня уже вторые сутки остается удивительным выбор пенальтистов «Краснодаром». Можно было изображать что угодно — но ни в коем случае к точке нельзя было пускать Боселли и Ленини. Они-то и смазали свои попытки и второй раз за май стали могильщиками своего клуба…

Это — лотерея?

    Станислав Агкацев и Хуан Боселли в кубковом матче против «Спартака», 24 мая 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Я очень хорошо помню предыдущий значимый случай «вышибания клином клина» и к чему это привело. В деле был не кто-нибудь незаметный, а сама «Бавария». И ее лидер Арьен Роббен. В апреле-2012 он не забил пенальти в ворота «Боруссии» — и «Бавария» проиграла чемпионат. В финале Лиги чемпионов Роббен вновь решил взять ответственность на себя — и не забил «Челси». Финал «Бавария» проиграла.

Реваншизм — последнее, что должно присутствовать в голове у пенальтиста. Для меня это аксиома. И пусть на меня никто не обижается, но, увидев Боселли, а потом Ленини, я совершенно спокойно махнул рукой. Это было плохое решение. Очень плохое.

Больше обсуждать пенальти незачем — не хватило хладнокровия или чего-то еще — уже неважно, это внутреннее дело команды. Еще более бессмысленно рассуждать о проведении финала в Москве, что после матча сделал Мурад Мусаев:

«Второй финал Кубка мы играем в Москве. Полный стадион болельщиков соперника. Когда ты играешь так, считаю, что чуть-чуть преимущество есть у соперника. Если бы мы играли в Краснодаре с 34 тысячами наших болельщиков, думаю, сопернику было бы не очень комфортно. Считаю, что команды должны быть более-менее в равных условиях».

Зачем об этом говорить после матча — мне непонятно. «Краснодар» уже играл «в равных условиях» — в Махачкале с «Ростовом». Мусаева тогда в команде не было, но не знать этого он не может. Как и того, что это не помогло. Странно, что журналисты не спросили тренера: а подавал ли «Краснодар» заявку в РФС, чтобы принять финал Кубка России? Или он ждет момента, когда РФС сам примет такое решение?

И сразу вопрос вдогонку: а нормально ли все возможные английские финалы играть на «Уэмбли»? У лондонских команд ведь есть преимущество… А что с берлинским «Олимпиаштадионом», на котором всегда играют финал Кубка Германии?

И самое последнее — вот, допустим, играли бы этот финал в Санкт-Петербурге. Или Казани. Кто бы на него пришел? И как бы добирались краснодарские болельщики?

Увы, но самое сложное во всей этой истории у «Краснодара» еще впереди. Осознать и принять, что месяц назад они шли к золотому дублю, а в итоге остались ни с чем. Не стоит требовать этого осознания сейчас — быстро, как известно, только кошки родятся.

Безусловно, «Краснодару» надо реформировать свой состав — и прежде всего делать его более «глубоким». Тем более если команду покинет Эдуард Сперцян, чьи слова после матча ясно говорят о намерении «сменить обстановку»:

«Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар».

Вряд ли в нынешнем «Краснодаре» есть игрок, который мог бы Сперцяна быстро заменить. Был Козлов, но его продали в ЦСКА. Не особо видно таких футболистов и в чемпионате России — значит, опять ставка будет сделана на иностранный рынок. Скорее всего, южноамериканский. И, кстати, чем быстрее решится вопрос с будущим Сперцяна (претендовавший на него «Саутгемптон» отвалился из-за шпионского скандала и изгнания из переходных матчей в Англии) — тем лучше будет для «быков». И им никуда не уйти от вопросов о целях — хоть владелец клуба Сергей Галицкий и не очень любит громкие заявления. Стоит ли задача выиграть чемпионат и/или Кубок в 2027-м? Или команда уходит в фазу «перестройки»?

Вопросов сейчас больше, чем ответов. Практически для всех команд, кроме всегда претендующего на доминирование «Зенита» и воодушевленного трофеем «Спартака». Верхние и нижние «точки координат» следующего сезона примерно понятны — «Краснодару» остается найти себе место в этой системе.

«Спартак» — «Краснодар» — 1:1 (1:0, 4:3 по пен.)

Голы: Солари (Барко), 36 (1:0), Аугусто (Батчи), 57 (1:1).
Пенальти реализовали: Сперцян (0:1), Дмитриев (1:1), Оласа (1:2), Умяров (2:2), Кривцов (2:3), Ву (3:3), Барко (4:3).
Пенальти не реализовали: Боселли (вратарь), Ленини (вратарь).
«Спартак» (Москва): Максименко (Помазун, 90+4), Зобнин (Дмитриев, 90+4), Джику, Ву, Фернандеш, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари (Денисов, 65), Угальде (Гарсия, 65).
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес (Пальцев, 82), Аугусто (Боселли, 72), Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба (Мозес, 75).
Предупреждения: Мартинс, 45+1, Умяров, 59, Денисов, 90+2 — Тормена, 45+2, Оласа, 45+3, Батчи, 52, Коста, 52, Аугусто, 66, Сперцян, 80.
Судьи: Инал Танашев (Нальчик), Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Адлан Хатуев (Грозный).
Арбитры ВАР: Артур Фёдоров (Петрозаводск), Сергей Цыганок (Калининград).
24 мая 2026 года. Москва. Стадион «Лужники». Малооблачно. 20 градусов. 72 978 зрителей.

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

