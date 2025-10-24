Почему у берегов Краснодарского края повторно разлился мазут? Собрали мнения экспертов

Экологи рассказали, почему в Черном море произошел повторный разлив нефти

Предыстория: 23 октября в сети появился спутниковый снимок мазутного пятна, которое движется в сторону черноморского побережья. В Анапе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов и строить защитные валы. Позже власти Кубани подтвердили, что к берегам Тамани и Темрюка приближается пятно из 900 тонн мазута.

24 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил о новых выбросах мазута в районе Анапы — в станице Благовещенской, на Бугазской Косе и недалеко от села Витязево. Также небольшие фракции нефтепродуктов обнаружили в Темрюкском районе.



По данным МЧС России, глава службы спасателей Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля ликвидации ЧС.



Эколог Дмитрий Лисицын прокомментировал происшествие в своем телеграм-канале и напомнил, что три части корпусов танкеров, затонувших в декабре 2024 года, до сих пор лежат на дне Керченского пролива. Он предположил, что мазут продолжает течь из обломков судов и при сильных штормах вновь попал в море:



«Целостность грузовых танков с мазутом, лежащих на дне, была сильно нарушена и аварией, и ударом о дно при затоплении. Они лежат на глубине, где сильное волнение моря оказывает воздействие. От долгих однообразных воздействий металл «устает» и разрушается». При новых штормах разрушение может быть более масштабным — равно как и выбросы. Мазута в затонувших обломках танкеров еще много».



Как отметил Лисицын, в апреле 2025 года правительство России утвердило план по поднятию мазута из затонувших танкеров с использованием коффердамов (герметичных куполов на дне над каждым фрагментом судна). Однако их до сих пор не установили.

По предположению эколога Георгия Каваносяна, мазут мог вытечь из части носа танкера. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Напомним, что в июле в Росприроднадзоре отметили, что пока затонувшие части танкера не убрали из акватории Черного моря, они представляют угрозу окружающей среде. Политический обозреватель Андрей Гусий, ссылаясь на свои источники, рассказал, что при установке саркофагов на затонувшую часть танкера «что-то пошло не по плану» и могло повредиться судно, из которого впоследствии стал вытекать мазут.



«Перспективы не самые радостные. Сезон штормов и ветров мало того, что может это унести в любую сторону, так еще и добить сами затонувшие части танкера, и тогда все может оказаться в Черном море. На какой берег вынесет — тоже вопрос, все-таки течение может многое поменять», — написал он. Гусий считает, что следующий курортный сезон на Кубани и в Крыму может оказаться «под вопросом». По его словам, это зависит от только природы.

Эколог Евгений Витишко в интервью порталу «Ясно» рассказал, почему регион оказался не готов к новой утечке, какие меры не сработали и что грозит побережью в случае шторма. По его словам, защитные валы на побережье стали строить слишком поздно. Ранее их уже возводили, но убрали, не завершив очистку моря от мазута:



«После первой волны разлива власти действовали оперативно. Каждый участок берега был закреплен за ответственными, что позволило минимизировать ущерб. Но, как я уже говорил журналистам ранее — режим ЧС в этом районе был снят слишком рано, с уборкой защитных валов на пляжах тоже поторопились».



Витишко сообщил, что при худшем сценарии в случае шторма мазут растянется на 90 километров — от Утриша до Крымского мост, и повторение прошлогодней катастрофы, ему кажется «более вероятным». При оптимистичном сценарии течение унесет пятно в открытое море. «Море — это федеральная зона ответственности. Саркофаги для затонувших танкеров строил федеральный оперативный штаб, а региональные власти рассчитывали, что ситуация под контролем. Но что-то пошло не так. Даже Кондратьев пока не готов делиться деталями с депутатами, и мы видим лишь фрагменты картины. Пятно в 900 тонн — это, вероятно, четверть содержимого одного танкера. Часть мазута осядет на дно, часть останется в воде, но точный объем, который достигнет берега, неизвестен», — заявил он. Ранее власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако эколог Евгений Витишко посчитал, что нефтепродукты еще будут всплывать и попадать на берег.