Мазут из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжает течь в Черное море — Росприроднадзор

23 июля «Интерфакс» со ссылкой на представителя Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора сообщил , что в Черное море продолжает поступать мазут из затонувшего танкера «Волгонефть-212». Судно затонуло целиком, когда на нем находилось восемь танков с нефтепродуктами. Часть из них разрушилась в процессе крушения, остальные погрузилась на дно. При этом все они были негерметичны.

Обновление 16:31: Позже Росприроднадзоре опровергли эту информацию и заявили, что в настоящее время ведомство не фиксирует утечек содержимого танкеров. При этом в ходе слушания в Арбитражном суде представители Росприроднадзора отметили, что пока судна не убрали из акватории, они представляют угрозу окружающей среде.

По данным ТАСС, компания-собственник танкера «Волгонефть-212» «Каматрансойл» бездействовала на протяжении всего периода ликвидации последствий ЧС. Она нарушила нормы Кодекса торгового мореплавания об обязанности по подъему затонувших частей судна из акватории моря. Об этом рассказала представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора в ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края.

Суд рассматривает иск Росприроднадзора о взыскании 49,46 млрд рублей с компании «Каматрансойл», а также с торгово-чартерного фрахтователя «Кама шиппинг» за нанесение экологического ущерба Черному морю.

Представитель ведомства заявила, что владелец танкера будет обязан поднять затонувшие объекты.

Напомним, что 15 декабря 2024 года два судна потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии в море стал выливаться мазут и попал на побережье Краснодарского края.

В феврале суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» на 300 тыс. рублей, а владельца «Волгонефти-212» — на 30 тыс. рублей.

Также в начале марта мэрия Анапы подала в суд на владельцев. Сначала власти потребовали взыскать с них 211 млн рублей, а в мае сумма увеличилась вдвое и достигла 545,9 млн рублей. Помимо этого, Морспасслужба оценила расходы на ликвидацию последствий от разлива мазута в 314,5 млн рублей.