На кладбище под Краснодаром после вандализма усилят охрану могил бойцов СВО

Предыстория. 26 мая читатель сообщил Юга.ру, что 14 могил участников СВО на новом городском кладбище в хуторе Копанском подверглись вандализму. Родные погибших попросили власти привести в порядок дороги к погосту, установить ограждение, обеспечить круглосуточное видеонаблюдение и усилить охрану.



В департаменте городского хозяйства им отказали. Краснодарцы остались недовольны и попросили мэра Евгения Наумова вмешаться в ситуацию.

26 мая глава Краснодара Евгений Наумов отреагировал на просьбу родных участников СВО. Градоначальник заявил, что все озвученные гражданами замечания уже приняты в работу.