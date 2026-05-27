На кладбище под Краснодаром после вандализма усилят охрану могил бойцов СВО

Краснодарский край

Мэр Краснодара отреагировал на просьбу родственников бойцов СВО, чьи могилы подверглись вандализму

Предыстория. 26 мая читатель сообщил Юга.ру, что 14 могил участников СВО на новом городском кладбище в хуторе Копанском подверглись вандализму. Родные погибших попросили власти привести в порядок дороги к погосту, установить ограждение, обеспечить круглосуточное видеонаблюдение и усилить охрану.

В департаменте городского хозяйства им отказали. Краснодарцы остались недовольны и попросили мэра Евгения Наумова вмешаться в ситуацию.

26 мая глава Краснодара Евгений Наумов отреагировал на просьбу родных участников СВО. Градоначальник заявил, что все озвученные гражданами замечания уже приняты в работу.

Он пообещал, что на воинском секторе установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Также специалисты изучат возможность проектирования локальной системы контроля, которую интегрируют в комплекс «Безопасный город».

Кроме того, градоначальник поручил, чтобы маршрут патрульно-постовой службы максимально приблизили к воинскому сектору.

Как писали Юга.ру, в Динском районе чиновник и его сообщники торговали участками на кладбище.

