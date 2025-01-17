Дно Черного моря в районе Анапы усыпано кусками мазута. Показываем кадры подводного дрона

16 января проект «Земля касается каждого» опубликовал видео с морского дна в месте крушения танкеров. Кадры сделал эксперт Александр Емельянов при поддержке волонтерского штаба с помощью подводного дрона. Команда дошла от Анапы до мыса Панагия и обследовала дно у танкера «Волгонефть-239».

Эксперт сообщил, что корму судна отсыпают песком, создавая дамбу. Вода на этом участке мутная, поэтому ничего разглядеть не удалось. Но команда предположила, что мазута в том место много.

«Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много», — рассказал Александр Емельянов.



У Бугазской косы в 40 км от Анапы команда обнаружила на дне комки мазута. Также фракции нашли у причала в селе Витязево. Сейчас температура воды низкая — 8-9 °С. В таких условиях тяжелый и вязкий мазут оседает на дне.