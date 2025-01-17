Дно Черного моря в районе Анапы усыпано кусками мазута. Показываем кадры подводного дрона
Эксперты исследовали морское дно в месте крушения танкера «Волгонефть-239» и у берегов Анапы
16 января проект «Земля касается каждого» опубликовал видео с морского дна в месте крушения танкеров. Кадры сделал эксперт Александр Емельянов при поддержке волонтерского штаба с помощью подводного дрона.
Команда дошла от Анапы до мыса Панагия и обследовала дно у танкера «Волгонефть-239».
Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок:
Эксперт сообщил, что корму судна отсыпают песком, создавая дамбу. Вода на этом участке мутная, поэтому ничего разглядеть не удалось. Но команда предположила, что мазута в том место много.
«Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много», — рассказал Александр Емельянов.
У Бугазской косы в 40 км от Анапы команда обнаружила на дне комки мазута. Также фракции нашли у причала в селе Витязево. Сейчас температура воды низкая — 8-9 °С. В таких условиях тяжелый и вязкий мазут оседает на дне.
Также эксперты планируют исследовать участки вдоль берега и посмотреть на динамику течений и карту глубин. Это поможет понять, как двигалось пятно мазута и где он мог скопиться.
Эколог Георгий Каваносян отметил в своем телеграм-канале, что именно эти комки необходимо убирать со дна Черного моря:
«Эти сгустки и лепешки на дне нужно убирать, если мы хотим попробовать вписаться в ближайший курортный сезон. Хотя, если честно, для Керчи и Анапы с нашими темпами — очень сомнительно, что мы успеем и что это поможет».
Ранее Юга.ру писали, в каких городах Краснодарского края и Крыма ожидается «мазутное лето» после разлива нефти в Черном море.
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