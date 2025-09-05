В 2025 году Анапа не досчиталась почти 3 млн туристов из-за разлива нефти

Анапу в 2025 году посетили в 3 раза меньше туристов, чем в 2024-м

3 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что за восемь месяцев 2025 года Анапа приняла только 1,5 млн туристов. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го этот показатель составил 4,3 млн человек. Владельцы небольших гостиниц решили в этом году не открываться, а отели, работающие по системе «все включено», предоставляли существенные скидки — от 10 до 55%.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что средняя загрузка средств размещения Анапы в июле составляла только 30%. В начале августа, по данным минкурортов края, — увеличилась до 46%. На начало сентября на курорте работали лишь 715 объектов размещения, в которых насчитывалось 72,7 тыс. мест. В 2024 году — 1,6 тыс. гостиниц и санаториев. Напомним, в июле власти региона пообещали возместить отелям Анапы 50 млн рублей. Эти средства пойдут на компенсацию расходов за отмененные бронирования, а также на выплату зарплат, коммунальные и арендные платежи, рекламу, обслуживание техники и уплату налогов.