Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей

Владельцы танкеров «Волгонефть» должны выплатить почти 85 млрд рублей за разлив нефти в Керченском проливе

4 апреля руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила , что надзорное ведомство оценило ущерб окружающей среде в результате крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе в 84 млрд 943 млн 948 тыс. 679 рублей. Это общая сумма претензий к компаниям-загрязнителям.

Компании должны оплатить нанесенный ущерб в течение месяца. В противном случае материалы передадут в суд.

Ранее стало известно, разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ранее ущерб экосистеме оценивался в 33,4 млрд рублей. Эколог Георгий Кавоносян заявлял, что сумма может доходить до 50 млрд рублей.

Мэрия Анапы подала в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров. Она требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей. Такую сумму муниципалитет потратил на меры по ликвидации последствий ЧС.

Суд назначил собственнику танкера — компании «Волгатранснефть» — штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 1443 КОАП РФ).

Арбитражный суд Краснодарского края дважды оштрафовал «Кама Шиппинг» на 30 тыс. рублей за нарушение техрегламентов. Иски подала Новороссийская транспортная прокуратура. 11 марта суд Перми рассмотрел иск местной транспортной прокуратуры и назначил штраф в 200 тыс. рублей за использование танкера зимой.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два советских танкера «Волгонефть». Суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.