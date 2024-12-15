В Керченском проливе тонут два судна с нефтью. Есть один погибший

15 декабря пресс-служба МЧС России по республике Крым сообщила, что в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие. Из-за сильного шторма у судна оторвало носовую часть.



На момент бедствия на танкере находился экипаж из 13 человек. На борту перевозили более 4 тонн мазута. В 11:00 судно село на мель.



Позже спасателям стало известно, что еще один танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе. На борту находились 14 человек экипажа и также более 4 тонн мазута. В ведомстве уточнили, что судно легло на дрейф около Тамани.



На спасение танкеров из Симферополя вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, а из бухты Камыш-Бурун в Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий». Всего в ликвидации происшествия задействовали более 50 специалистов и 11 единиц техники.



По данным МЧС России, с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.



Пресс-служба ГСУ СК России рассказала ТАСС, что по факту крушения танкеров возбудили два уголовных дела.