В Керченском проливе тонут два судна с нефтью. Есть один погибший

Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала SHOT https://t.me/shot_shot/75183
    © Скриншот из телеграм-канала SHOT https://t.me/shot_shot/75183

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» терпят бедствие в Керченском проливе

15 декабря пресс-служба МЧС России по республике Крым сообщила, что в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие. Из-за сильного шторма у судна оторвало носовую часть. 

На момент бедствия на танкере находился экипаж из 13 человек. На борту перевозили более 4 тонн мазута. В 11:00 судно село на мель. 

Позже спасателям стало известно, что еще один танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе. На борту находились 14 человек экипажа и также более 4 тонн мазута. В ведомстве уточнили, что судно легло на дрейф около Тамани.

На спасение танкеров из Симферополя вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, а из бухты Камыш-Бурун в Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий». Всего в ликвидации происшествия задействовали более 50 специалистов и 11 единиц техники.

По данным МЧС России, с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

Пресс-служба ГСУ СК России рассказала ТАСС, что по факту крушения танкеров возбудили два уголовных дела. 

Как писали Юга.ру, рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти, который обнаружили в начале октября.

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