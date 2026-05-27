28 мая более 100 улиц Краснодара останутся без света. По трем адресам не будет воды

С 00:00 до 06:00 электричества не будет по адресам:

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 28 мая отключат электричество. Без ресурса останутся более 100 улиц.

С 10:00 до 15:00:

Восточно-Кругликовская, 65, 67, 69, 71, 77.

С 13:00 до 17:00:

Калинина, 2-56, 58/1, 58/6, 56/1;

Кирпичная, 10-14;

Лубяная, 1-14;

Лубяной пр., 3-14;

Нагорная, 3-31;

Нагорный пр., 2-6;

Ровная, 1-13;

Черепичная, 1-43.

Отметим, что в списке имеются улицы с пометкой «б/н» — «без номера». В телеграм-канале ЕДДС не уточнили, значит ли это, что электричества не будет по всей улице или не будет в конкретных домах, номера которых неизвестны.

Также с 10:00 до 18:00 запланировано отключение воды по адресам: