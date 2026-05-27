28 мая более 100 улиц Краснодара останутся без света. По трем адресам не будет воды
Узнали, где в Краснодаре отключат электроэнергию и водоснабжение
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 28 мая отключат электричество. Без ресурса останутся более 100 улиц.
С 00:00 до 06:00 электричества не будет по адресам:
- Орджоникидзе, 46;
- Красноармейская, 32,36,40.
С 8:00 до 17:00:
- Братская, 33-49;
- Дежнева, б/н;
- Звездный 2-й пр., 26-48;
- Магистральная, б/н;
- Продольная, 17-66;
- Сормовская, 105;
- Сормовский 2-й пр., 19-66.
С 9:00 до 12:00:
- 70 лет Октября, 20/1.
С 9:00 до 16:00:
- Зиповская, 46 и 48.
С 9:00 до 17:00:
- 1 Мая, 1-38;
- 2-ая Полевая, 1-39;
- 2-ая Трудовая, 1;
- 40-ая Линия, 905-918;
- 41-ая Линия, 920-934;
- 42-ая Линия, 936-950;
- 43-я Линия, 951-958;
- Айвазовского 1-й пр., 1-10;
- Айвазовского 2-й пр., 4-7;
- Академическая, 27-82;
- Аллейный пер., 1-9;
- Баканская, 1-75;
- Безымянный пер., 1-14;
- Белый 2-й пер., 1-12;
- Белый пер., 1-12;
- Благодарная, 1-31, 67;
- Богучарская, 1-10;
- Восточный 2-й пр., 2-9;
- Гаражная, 77-130;
- Гимназическая, 38-79;
- Глубинный пер., 1-15;
- Гоголя, 76-118;
- Гончарная, 2-32;
- Джубгинская, 8-38;
- Дзержинского, 153-161;
- Динской пр., 23;
- Должанская, 22-32;
- Дядьковская, 1-21;
- Екатериновская, 35-84;
- Жлобы, 10;
- Звездный 2-й пр., 26-48;
- Ивановская, 18-87;
- Изумрудная, 1-31;
- Институтская, 1-30;
- Ирклиевская, 1-27;
- Калинина, 2-56, 58/1, 58/6, 56/1;
- Карасунская, перекрестки;
- Керченская, 33-64;
- Кирпичная, 10-14;
- Коммунаров, 57-71;
- Красная, 135-137;
- Кругликовская, 3-96;
- Кругликовский пр., 1-3;
- Лазаревый пер., 9;
- Леваневского, 18-43;
- Лесопосадочная, 1-90;
- Леушковского, 9-16;
- Лубяная, 1-14;
- Лубяной пр., 3-14;
- Лузана, 40;
- Малороссийский пр., 2-20;
- Масличная, 1-15;
- Медовая, 14-33;
- Мостовской пер., 16;
- Нагорная, 3-31;
- Нагорный пр., 2-6;
- Нефтяная, 35-37;
- Новая, 29-34;
- Новицкого, 73-75;
- Новокузнечная, 7-9;
- Офицерская, 4;
- Парниковая, 9-19;
- Пасхальная, 22-54;
- Передовая, 104-130;
- Подсолнечная, 1-15;
- Привольная, 1-25;
- Продольная, 17-66;
- Пустовойта, 1-20, 36;
- Рашпилевская, 128-287;
- Ровная, 1-13;
- Росинского Кирилла, 2-87, 20/1;
- Симиренко, 2.4;
- Сормовская, 105;
- Сормовский 2 пр., 19-66;
- Сосновая, 39-56;
- Стасова, 39-73;
- Степная, 28-42;
- Табачная, 1/1;
- Таманская, 50-83;
- Тбилисский пр., 3-25;
- Тенгинская, 2-21;
- Тимашевский пр., 3-26;
- Титова, 38-87;
- Тувинская, 1-36;
- Федосеева, 15-86;
- Филатова, 17;
- Хакурате, 2-4;
- Хоперского полка, 3-31;
- Черниговская, 1-72;
- Чистый пер., 1-8;
- Шевченко, 133-166;
- Юности, 4-34;
- Яблонька, 15;
- Янковского, 32.
В Краснодаре в июне начнут отключать горячую воду:
С 10:00 до 15:00:
- Восточно-Кругликовская, 65, 67, 69, 71, 77.
С 13:00 до 17:00:
- Калинина, 2-56, 58/1, 58/6, 56/1;
- Кирпичная, 10-14;
- Лубяная, 1-14;
- Лубяной пр., 3-14;
- Нагорная, 3-31;
- Нагорный пр., 2-6;
- Ровная, 1-13;
- Черепичная, 1-43.
Отметим, что в списке имеются улицы с пометкой «б/н» — «без номера». В телеграм-канале ЕДДС не уточнили, значит ли это, что электричества не будет по всей улице или не будет в конкретных домах, номера которых неизвестны.
Также с 10:00 до 18:00 запланировано отключение воды по адресам:
- Кореновская, 61, 63, 65.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году.