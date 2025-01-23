Депутат предложил переименовать Черное море в Русское. Узнали, откуда взялось такое название и были ли другие

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Краснодарский историк рассказал, кто и когда называл Черное море Русским. Всего в истории зафиксировано более 500 вариантов наименований

21 января депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов сообщил в своем телеграм-канале, что Черное море необходимо переименовать в Русское. 

«Черное море веками называлось Русским морем — в древнерусских летописях и в хрониках европейских и арабских авторов. Именно здесь русские князья устанавливали торговые пути, зарождалась русская дипломатия, здесь ковалась геополитическая мощь. Однако имя, овеянное славой и омытое кровью, было утрачено. Так не стоит ли нам сегодня сделать этот символический жест и вернуть на карты Русское море? Хотя бы для использования во внутренней географии?» — говорится в посте.

Международный день Черного моря:

Буланов считает, что сейчас в мире тренд переосмысления географических названий, который отражает стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность.

Журналисты «Осторожно, новости» обратили внимание на то, что такое предложение саратовский депутат высказал после решения Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский. 

Позже телеграм-канал Mash опубликовал обращение Буланова в Федеральную службу государственной регистрации и кадастра. В тексте он ссылается на цитату из «Повести временных лет», где Черное море называется Русским, подчеркивает заявление Путина о необходимости использовании достоверных русских названий и просит провести экспертизу.

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Историк и научный сотрудник краснодарского музея им. Фелицына Федор Смоляков рассказал Юга.ру, что Черное море называли Русским в X-XIV веках. Он отметил, что в славянской «Повести временных лет» говорится: «А Дънепрь вътечеть в Понтьское море трьми жерелы, еже море словеть Руськое». Об этом также упоминают арабские и западноевропейские источники. 

«Связано это было, с одной стороны, с существованием на Таманском полуострове в X-XII вв. Тмутараканского княжества, с другой — с тем, что торговый путь «из варяг в греки» частично проходил через Черное море, и по нему передвигались преимущественно купцы из русских княжеств», — добавил Смоляков.

Географ, автор книг по истории и топонимике Кубани Виктор Ковешников пишет в своей статье «О географических названиях Кубани со словом «черный», что у исследователей зафиксировано более 500 вариантов названий Черного моря.

Среди самых популярных — древнее-персидское Ахшаена, то есть Черное (темное). Название Темарун дали племена, населяющие Северное и Восточное Причерноморье, а также Крым. Скифы переводили его как Черное море, но называли Тана (Тама), что означает «Темное». Турки-османы — Кара Денгиз, то есть Черное море.

В статье Ковешников приводит группы наименований Черного моря, объединенные по определенному признаку:

  • по именам народов, проживавших на берегах моря: Киммерийское, Скифское, Русское, Славянское, Таврическое, Фракийское;
  • по названиям географических местностей (стран): Азиатское, Кавказское, Колхидское, Крымское;
  • по названиям городов: Константинопольское, Корсунское, Сурожское;
  • по сторонам горизонта: Восточное, Западное, Северное, Южное;
  • по размерам: Большое, Великое, Глубокое и даже Главное.

Как писали Юга.ру, на берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом.

География История Наука Русское географическое общество Черное море

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