В Анапе открыли штаб волонтеров для очистки берега от нефти и пункт спасения птиц. Чем можно помочь?

Тысячи волонтеры края отмывают птиц, попавших в мазут в Черном море, очищают пляжи, закупают необходимый инвентарь, помогают с доставкой. Как присоединиться?

18 декабря мэрия Анапы сообщила, что в поселке Витязево начал работать единый штаб волонтеров. Он находится на улице Черноморской, 120б , телефон для связи: 8 (989) 232-10-23.



В штаб могут обратиться желающие принять участие в уборке мазута на анапских пляжах. Волонтеров просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. Инвентарь также могут выдать на месте. Для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева.

Также в Витязево на улице Черноморская, 2 заработал пункт спасения птиц. Волонтеры и ветеринарные врачи отмывают птиц от мазута и греют лампами, иначе пернатые могут погибнуть от переохлаждения. После процедур их отправят на передержку в реабилитационные центры. Птиц отпустят, как только они поменяют оперение, а это может произойти ближе к весне. Эколог Георгий Каваносят поделился видео из пункта в Анапе.

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Также он выразил благодарность всем неравнодушным. «Тысячи людей хотят помочь: отправить деньги, поехать отмывать птиц, убирать мазут, варить плов, чтобы накормить волонтеров… Отозвались, наверное, все передержки, питомники и хосписы для диких животных не только на Кубани, но и во всех соседних регионах. Слов нет. Супер люди!» Телефон координатора пункта спасения птиц: 8 (918) 188-56-41 (Евгений).

Напомним, что экологи и волонтеры запустили телеграм-чат, где можно узнать, чем еще можно помочь. Люди предлагают услуги перевозки, закупают необходимые средства и инвентарь, лично участвуют в поиске птиц, очищают их от мазута, берут на передержку. К чату за сутки присоединилось больше 4 тыс. человек.