В Краснодаре на улице Коммунаров на два месяца ограничат движение транспорта

В Краснодаре на участке от Советской до Комсомольской ограничат проезд из-за ремонта трамвайных путей

27 мая департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 1 июня по 1 августа на участке улицы Коммунаров временно ограничат движение автомобилей. Причина — плановый ремонт трамвайного полотна. Специалисты МУП «КТТУ» обновят пути на отрезке от улицы Советской до Комсомольской. Работы будут проходить поэтапно, с частичным перекрытием проезжей части.

График ограничений выглядит следующим образом: с 1 по 30 июня ремонт будут вести в направлении улицы Комсомольской;

с 1 по 30 июля — в направлении улицы Советской. Основные работы запланированы на ночное время. Это позволит не нарушать график движения трамваев и минимизировать неудобства для пассажиров общественного транспорта.

Власти призывают водителей быть внимательнее на этом участке, соблюдать скоростной режим и рекомендации временных дорожных знаков. Чтобы избежать заторов, следует заранее планировать альтернативные маршруты.