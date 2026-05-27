В Краснодаре на улице Коммунаров на два месяца ограничат движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот сервиса «Google Карты» google.com/maps, дата съемки март 2021 года
    © Скриншот сервиса «Google Карты» google.com/maps, дата съемки март 2021 года

В Краснодаре на участке от Советской до Комсомольской ограничат проезд из-за ремонта трамвайных путей

27 мая департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 1 июня по 1 августа на участке улицы Коммунаров временно ограничат движение автомобилей. Причина — плановый ремонт трамвайного полотна.

Специалисты МУП «КТТУ» обновят пути на отрезке от улицы Советской до Комсомольской. Работы будут проходить поэтапно, с частичным перекрытием проезжей части.

График ограничений выглядит следующим образом:

  • с 1 по 30 июня ремонт будут вести в направлении улицы Комсомольской;
  • с 1 по 30 июля — в направлении улицы Советской.

Основные работы запланированы на ночное время. Это позволит не нарушать график движения трамваев и минимизировать неудобства для пассажиров общественного транспорта.

Читайте также:

Власти призывают водителей быть внимательнее на этом участке, соблюдать скоростной режим и рекомендации временных дорожных знаков. Чтобы избежать заторов, следует заранее планировать альтернативные маршруты.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на четыре месяца перекрыли участки улицы Командорской в микрорайоне Россинского в связи с капремонтом.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай Транспорт

Новости

Отличается по цвету и похож на глину. Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке
В Краснодаре на улице Коммунаров на два месяца ограничат движение транспорта
На кладбище под Краснодаром после вандализма усилят охрану могил бойцов СВО
В Краснодаре при реконструкции дома Пятковой обнаружили нарушения. Власти собираются расторгнуть контракт с исполнителем
На территории Краснодарского края продлили штормовое предупреждение
Почти 200 подростков из Беларуси оздоравливаются в санатории под Туапсе. Месяц назад город пережил нефтяное ЧП

Лента новостей

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Сегодня, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
Вчера, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани
Лучшие из проигравших
Вчера, 15:50
Лучшие из проигравших
Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона

Реклама на сайте