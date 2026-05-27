В Краснодаре на улице Коммунаров на два месяца ограничат движение транспорта
В Краснодаре на участке от Советской до Комсомольской ограничат проезд из-за ремонта трамвайных путей
27 мая департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 1 июня по 1 августа на участке улицы Коммунаров временно ограничат движение автомобилей. Причина — плановый ремонт трамвайного полотна.
Специалисты МУП «КТТУ» обновят пути на отрезке от улицы Советской до Комсомольской. Работы будут проходить поэтапно, с частичным перекрытием проезжей части.
График ограничений выглядит следующим образом:
- с 1 по 30 июня ремонт будут вести в направлении улицы Комсомольской;
- с 1 по 30 июля — в направлении улицы Советской.
Основные работы запланированы на ночное время. Это позволит не нарушать график движения трамваев и минимизировать неудобства для пассажиров общественного транспорта.
Читайте также:
Власти призывают водителей быть внимательнее на этом участке, соблюдать скоростной режим и рекомендации временных дорожных знаков. Чтобы избежать заторов, следует заранее планировать альтернативные маршруты.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на четыре месяца перекрыли участки улицы Командорской в микрорайоне Россинского в связи с капремонтом.