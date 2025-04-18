Купаний не будет. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Роспотребнадзор назвал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Однако курортный сезон там состоится

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о ситуации с открытием туристического сезона на Черноморском побережье. Согласно пробам песка и морской воды, пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют нормам. В этом году их признали непригодными для отдыха.

При этом требованиям соответствуют воздух, питьевая вода, рыба и морепродукты. Попова уточнила, что курортный сезон в Анапе и Темрюке состоится, но без пляжного отдыха.

«Какая альтернатива морю»:

Глава ведомства рассказала, что прибрежная территория восточнее Новороссийска не загрязнена мазутом. Поэтому рисков для курортного сезона нет.

«Эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг на этой территории, чтобы предупредить любые нарушения», — отметила она.

Также безопасными признали пляжи Крыма и Севастополя. По словам Поповой, небольшие выбросы мазута там убирают быстро, и они не влияют на общее состояние побережья.

Как писали Юга.ру, туристам обещают вернуть деньги за отмену броней Анапе и Темрюке. Пока средства задерживаются.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Роспотребнадзор Темрюкский район Черное море

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