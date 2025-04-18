Купаний не будет. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха

Роспотребнадзор назвал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Однако курортный сезон там состоится

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о ситуации с открытием туристического сезона на Черноморском побережье. Согласно пробам песка и морской воды, пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют нормам. В этом году их признали непригодными для отдыха. При этом требованиям соответствуют воздух, питьевая вода, рыба и морепродукты. Попова уточнила, что курортный сезон в Анапе и Темрюке состоится, но без пляжного отдыха.

Глава ведомства рассказала, что прибрежная территория восточнее Новороссийска не загрязнена мазутом. Поэтому рисков для курортного сезона нет.

«Эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг на этой территории, чтобы предупредить любые нарушения», — отметила она.

Также безопасными признали пляжи Крыма и Севастополя. По словам Поповой, небольшие выбросы мазута там убирают быстро, и они не влияют на общее состояние побережья.